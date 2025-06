Illa defiende una "reforma" de la financiación y presume de su intervención en el mercado de la vivienda

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprovechado su cargo como anfitrión de la Conferencia de Presidentes en Barcelona no solo para exhibir una Catalunya "normalizada", en contraposición a la crispación que reina en Madrid y que también ha conquistado el foro, sino para presumir de las medidas que lleva aplicando en sus 10 meses como jefe del Govern. En especial, su intervención en el mercado de la vivienda, con la regulación de los precios del alquiler -pendiente aún de acotar el de temporada-, la compra de solares para construir vivienda asequible, la agilización de la burocracia y la inversión de 2.000 millones de euros. Tratando de situar la vivienda en el epicentro de la cumbre, ha pasado de puntillas por el debate sobre la financiación y la inmigración.

Illa ha acudido al encuentro preparado para responder a las críticas de los barones del PP por el modelo de financiación singular catalana que está terminando de atar con el Gobierno y con ERC, en cumplimiento del pacto de investidura que le convirtió en president. Pero, clamando por debatir y no por discutir, ha sorteado hablar de la "singularidad" catalana y se ha limitado a pedir una "reforma" del modelo actual, caducado desde 2014.

Fuentes del Govern aseguran que el jefe de la Generalitat ha pedido abrir el debate sobre el modelo económico de las autonomías "con serenidad", porque "nadie niega esta necesidad" porque responde a la cobertura del Estado del Bienestar y este "no se defiende desde la demagogia, ni desde el populismo, ni enfrentando a unos españoles contra otros". "Catalunya quiere abordar este debate con rigor, responsabilidad y solidaridad", ha inquirido, pidiendo a sus homólogos que aparquen "el ruido, los prejuicios y los estereotipos" para trabajar "en beneficio de los intereses generales de esta España plural y diversa".

En una intervención íntegramente en catalán, que no ha escuchado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque se ha ausentado en el discurso de los presidentes autonómicos que hablaban en catalán, euskera o gallego, Illa ha puesto en valor su modelo de "prosperidad compartida" para librar el pulso a Ayuso, a quien acusa de rebajar impuestos y de desmantelar los servicios públicos. "La prosperidad, si no es compartida, no es prosperidad real, es una acumulación insolidaria que recae principalmente a manos de unos pocos privilegiados", ha destacado Illa. Y así ha reclamado que en un entorno global de "incertidumbre" en Europa, España y Catalunya, se proporcione confianza desde la colaboración institucional.

La regulación de la vivienda

Como tenía previsto, Illa se ha recreado en la carpeta del acceso a la vivienda y defendido que es necesario intervenir un mercado que “falla” porque está poniendo en peligro un derecho fundamental de los ciudadanos. En este punto, ha exhibido las medidas que ha aplicado en Catalunya, donde ha subrayado que se ha pasado de construir a un ritmo de 4.400 pisos protegidos por año cuando antes esta cifra estaba en 259. También ha sacado pecho de la caída del precio de los alquileres de un 4,7%, bajada que en el caso de Barcelona alcanza el 8,9%, aunque no ha hecho mención a uno de los asuntos pactados con ERC y con los Comuns: la regulación de los alquileres de temporada que está pendiente en el Parlament.

El reto de la inmigración

Pendiente aún de los detalles sobre la delegación de las competencias en inmigración a Catalunya, un acuerdo entre el PSOE y Junts que está por materializarse, Illa se ha limitado a reivindicar el "humanismo y no el mercantilismo" para ser solidarios y acoger a los migrantes que llegan a Canarias. "En Catalunya creemos en una gestión migratoria con orden, sí, pero también con humanidad", ha enfatizado, advirtiendo de que ante una crisis humanitaria como la que se vive en las costas del Estado, "ningún gobierno puede actuar con ceguera moral, ni con irresponsabilidad social ni con desmemoria interesada". No ha escondido que siente "vergüenza ajena" ante afirmaciones de "algunos colegas", en alusión a los populares, que siguen encallados en pactar un reparto equitativo y en una reforma de extranjería pendiente de un pacto amplio en el Congreso. "Estamos hablando de personas, no podemos caer en la deshumanización de los discursos más reaccionarios", ha insistido.

FP y energía

Illa ha mostrado su sintonía con Sánchez y se ha sumado a la propuesta del Gobierno en materia de Formación Profesional y ha anunciado la creación de 7.500 nuevas plazas para el próximo curso, una apuesta que considera estratégica para proyectar un horizonte de futuro para los jóvenes en campos como la digitalización, la inteligencia artificial, el sector del coche eléctrico o el agrario. También ha pasado de puntillas por la carpeta de la transición energética para reafirmar su compromiso con una reindustrialización basada en la descarbonización y, por tanto, en un sistema “100% renovable”.

Catalunya, ha afirmado, no dará “ni un paso atrás” en esta senda y ha recordado que justo esta semana el Govern ha aprobado un decreto para regular e incentivar el almacenamiento de energía mediante la instalación de baterías, así como reducir la burocracia de proyectos de parques solares y eólicos.