El Gobierno apunta prevaricación en el caso contra el fiscal general: "No hay ninguna prueba"

"Algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”. Choque de trenes entre el poder legislativo y el judicial después del auto que sienta a las puertas del banquillo al fiscal general, Álvaro García Ortiz. El Gobierno ha subido el tono y deslizado prevaricación en la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado de dar por concluida la instrucción y proponer juzgar al fiscal general por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido la “presunción de inocencia” del Fiscal General del Estado, como hicieron desde Moncloa tras conocerse el auto, pero fue un paso más allá para poner en duda el auto del juez Hurtado porque “no hay ninguna prueba directa que determine que filtrara nada”.

Aun subrayando la “honestidad y buen trabajo de la mayoría de jueces y fiscales”, cargó contra la “evidencia” de que “algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”. Desde el Gobierno ponen en duda también que no se tuviesen en cuenta los testimonios de los periodistas que negaron haber recibido una filtración por parte del fiscal general del Estado para insistir en su “presunción de inocencia”. “Máxime en este caso”, subrayó la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros llamando la atención sobre la supuesta falta de pruebas para sustentar el auto de procesamiento.

Como ya hizo este lunes el ministro de Presidencia y Justicia, la portavoz del Gobierno Alegría negó “rotunda y categóricamente que hubiese habido instrucciones” por parte de la Presidencia del Gobierno al fiscal general, como se apunta en el auto. “Eso no sucedió nunca”, zanjó para “lamentar que haya hecho ese tipo de afirmaciones sin ninguna prueba”.

En el escrito, el magistrado afirma que "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" se produjo un "frenético intercambio" de mensajes entre ambos "con la finalidad de ganar el relato" de que el pacto de conformidad partía de la defensa del empresario Alberto González Amador y no del ministerio público.

En privado, fuentes Moncloa insisten en que cualquier que se haya leido el auto compartiría la impresión de que es "dificil de entender" la conclusión sobre la que se sustenta. Mantienen también que seguirán respaldando al fiscal general aunque, tras los recursos, sea firme el auto de procesamiento. "Álvaro [García Ortiz] cuenta con todo nuestro apoyo hasta el final", señalan. "Con las pruebas que hay sobre la mesa, hasta el final", subrayan para argumentar que no se puede forzar su dimisión por "algo no demostrado y sobre lo que no hay ninguna prueba".