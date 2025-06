Pedraz no ve “viso alguno de manipulación” de la UCO en el fraude en los hidrocarburos y rechaza la nulidad del 'caso Gaslow'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la nulidad del 'caso Gaslow' de presunto fraude de IVA de hidrocarburos y asegura que “este procedimiento se ha desarrollado sin viso alguno de ilegalidad o manipulación” por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

“Obviamente si este magistrado instructor lo hubiera detectado se actuaría en consecuencia”, destaca el magistradoo en el auto en el que confirma su decisión y rechaza el recurso de reforma presentado por el abogado Jacobo teijelo, que ejerce la defensa de uno de los investigados en este procedimiento, Juan Sánchez Yepes.

Este investigado, oficial de la Guardia Civil, había planteado la nulidad de la causa al considerar que tanto la UCO como el Ministerio Fiscal habrían hecho un “caprichoso manejo” de las diligencias instruidas en otro procedimiento de hidrocarburos en dos juzgados: el Central 6 y estas, del Juzgado 5. Este investigado aseguraba en su escrito que la UCO “clasifica de modo arbitrario y en base a su propio y personal conocimiento" la información que entrega en cada procedimiento.

"No existe"

Pedraz responde que "lo que no está en el expediente, no existe en el proceso", por lo que lo actuado fuera de un proceso judicial y que no consta dentro del respectivo expediente, no debe ser considerado por el juez instructor.

“Pues bien, como en esta causa no están las Diligencias Previas 35/2019 del Juzgado Central 6", prosigue el magistrado en el auto, "no cabe otra solución que la de rechazar la nulidad planteada al basarse todos los motivos (“ocultaciones”) en lo actuado en dichas diligencias. Es más, por obvio, a este instructor le está vedado revisar un procedimiento de otro juzgado, ni aún porque el recurrente aporte en su escrito origen de la solicitud de nulidad del procedimiento del Juzgado Central 6, pues no es sino una visión parcial. De ahí que en el auto recurrido se diga que lo alegado son meras conjeturas”, explica.

Igualmente, prosigue el juez Pedraz, resulta "inoportuno" manifestar que se trata de "un espionaje con fines políticos, derivado de noticias de prensa y de la existencia de una conversación telefónica en la que se menciona a Koldo. La prensa no está en la causa y el nombre de Koldo (o “Bonilla”) no significa nada, por mucho que sean conocidos a nivel mediático”, advierte el juez, que se refiere al que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos y al guardia civil en excedencia Juan Vicente Bonilla, que en la actualidad es jefe de seguridad en la Comunidad de Madrid.

Sin ilegalidades

Finalmente juez explica que, si la defensa considera que el procedimiento del Juzgado número 6 y el presente, del Juzgado 5, deberían haberse seguido en uno solo, lo que tendría que hacer no es plantear la nulidad, si no seguir los cauces procesales adecuados que son los de plantear la inhibitoria o declinatoria.

“No hay vulneración de derecho fundamental alguno ni infracción de norma esencial de procedimiento, pues en lo que respecta a las presentes diligencias se ha seguido el debido proceso. En la presente causa ni el señor Yepes ni el señor García Pérez han sufrido indefensión alguna. Lo acontecido en las otras es cuestión que atañe al instructor de las mismas.”, concluye Pedraz.

Tal y como adelantó este periódico, el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, quien formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO entre enero de 2008 y julio de 2022, recibió 132.510 euros en criptomonedas del empresario Antonio Rodríguez Estepa, considerado por los investigadores como uno de los presuntos cabecillas de la organización liderada por el empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas, socio del comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama que habría cometido un fraude con la empresa Gaslow de 136 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos. Así consta en un informe de 11 de octubre de 2024 de Asuntos Internos de la Guardia Civil dirigido al juez Pedraz.