El TC rechaza la última petición del PP para que Conde-Pumpido se aparte de las deliberaciones de la amnistía y las inicia

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido no atender la solicitud del Grupo Parlamentario Popular con la que el partido que preside Alberto Núñez Feijóo quemaba su último cartucho para intentar apartar al presidente Cándido Conde-Pumpido del debate de la amnistía, que comenzó justo a continuación, cuando la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, empezó a explicar su propuesta de sentencia sobre la medida de gracia a sus compañeros del pleno.

La reunión de los 12 magistrados comenzó con el rechazo del escrito en el que el PP pedía la abstención de Conde-Pumpido, al considerar el pleno que dar ese paso es una decisión personalísima del juez o magistrado, y las partes no pueden solicitarlo, lo que sí pueden hacer es plantear un incidente de recusación, como hicieron sin éxito el pasado otoño, cuando interpusieron el recurso de inconstitucionalidad, informó la corte de garantías.

Sin embargo, el PP, consciente de que ya había intentado sin éxito la recusación del presidente del TC optó por plantearle a él que debía abstenerse, con el argumento de que esposa, la también magistrada Clara Martínez de Careaga, como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció junto a José María Macías sobre la constitucionalidad de la ley.

La ley orgánica del poder judicial no prevé que los pronunciamientos que realiza un cónyuge en un procedimiento suponga que el otro tenga que apartarse del debate de ese asunto, pero el grupo parlamentario popular decidió aprovechar los argumentos por los que el magistrado José María Macías había quedado fuera de las deliberaciones. En su caso fue porque como vocal del CGPJ se había pronunciado sobre la misma ley sobre cuya constitucionalidad debía hacerlo ahora.

El pleno le apartó de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y las comunidades en las que gobierna, más Castilla-La Mancha, y las cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y la Audiencia de Madrid. Ahora la Abogacía del Estado ha vuelto a recusarle para que quede fuera de los debates de los recursos de amparo de los condenados por el Tribunal Supremo y los procesados en rebeldía del 'procés'.

Los Servicios Jurídicos del Estado, en cambio, no han recusado al magistrado Juan Carlos Campo, que no se ha apartado de estas impugnaciones, con las que se revisará la negativa del Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación, aunque sí lo hizo voluntariamente de las relativas a la constitucionalidad de la propia norma. Fuentes del alto tribunal mostraron su sorpresa por el hecho de que el exministro de Justicia no haya seguido el mismo criterio, pese a que fue quien firmó los indultos de los condenados del 'procés'.

En el pleno de este martes está previsto que Montalbán explique a sus compañeros su ponencia de sentencia sobre la amnistía, aunque no comenzarán las deliberaciones propiamente dichas hasta el pleno que se celebrará de forma monográfica la última semana de mes, que será en el que se dictará la sentencia de la medida de gracia.