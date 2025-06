Las 15 frases de Pedro Sánchez contra Santos Cerdán: "Nunca debí confiar en él"

Después de 45 días sin dar ruedas de prensa, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido perdón a los ciudadanos porque estaba convencido de la integridad de el hasta ahora secretario de organización del partido, Santos Cerdán, y ha admitido que los socialistas no debieron "confiar" en él.

A continuación destacamos los 15 principales dardos que ha lanzado Sánchez contra Cerdán.

Las 15 frases destacadas de Sánchez

"Pido perdón a la ciudadanía y a los militantes del PSOE".

"Hasta esta mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán y la veracidad de sus explicaciones. Es cierto que circulaban rumores, pero no existía ningún indicio contra él. Hoy han aparecido indicios muy graves. Le he pedido su dimisión y su renuncia al acta".

"El PSOE y yo como secretario general no debimos confiar en él".

"En este mundo no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero con la corrupción. A pesar de los informes positivos del Tribunal de Cuentas, pondré en marcha una auditoría externa de las cuentas del partido".

"Como cualquier persona, tengo virtudes y defectos. Pero siempre he trabajado por el juego limpio en política. Siempre he estado comprometido en la lucha contra la corrupción, por lo que me provoca profunda indignación y tristeza que un proyecto político en el que confía mucha gente se vea afectado por la conducta de unas pocas personas".

"No conocía absolutamente nada. He conocido el informe de la UCO a lo largo del día de hoy".

"Santos Cerdán me ha dado sus explicaciones y ha defendido su inocencia, pero será la justicia la que dirima la verdad. Esto no va de una persona o de otra, sino de defender un proyecto político de regeneración democrática".

"Las cuentas del PSOE están a disposición del Tribunal de Cuentas y siempre han sido avaladas".

"Conozco a Santos Cerdán desde 2014, he trabajado codo con codo y con independencia del recorrido judicial de este caso, los indicios de la Guardia Civil son una enorme decepción".

"No soy perfecto, tengo muchos defectos. Pero creo en la limpieza de la política y en su poder transformador. La respuesta será siempre contundente".

"Este Gobierno está sufriendo un asedio por parte de la oposición sobre multitud de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. Cuando encontramos indicios sustantivos y materiales sobre algo, el PSOE actúa. Hay partidos que hacen y reaccionan y otros que amparan y ocultan, como hacía el PP".

"No va a haber elecciones hasta 2027 porque esto no va de un partido, sino de un proyecto político sobre un modelo de país que es más necesario que nunca. España necesita estabilidad y certidumbre".

"Voy a reestructurar la ejecutiva del PSOE, pero no habrá crisis de Gobierno porque esto no está afectando en absoluto al Consejo de Ministros. Mi intención es concurrir a las elecciones en 2027".

"Hay tres responsabilidades política que asumo por completo: actuar cuando se han conocido los hechos, colaborar con la justicia sin entorpecerla y pedir disculpas a la ciudadanía".

"En las dos primarias que me presenté, gané por más de 17.000 votos. Ese comentario habla de solo dos votos. Me decepciona mucho, pero la limpieza de los procesos de primarias en el PSOE es absoluta, aunque se puede producir algún hecho lamentable".