Santos Cerdán dimite como secretario de Organización y deja su escaño en el Congreso

Santos Cerdán ha terminado dando este jueves a primera hora de la tarde el paso que todo el PSOE le reclamaba desde horas antes, cuando se conoció el informe de la UCO que le implica en el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. A través de un comunicado, sin someterse a preguntas, el ya exsecretario de Organización del partido ha anunciado que deja todos sus cargos en el partido y abandona su escaño, lo que implica que no tenga que ser sometido a un suplicatorio. También insiste en su inocencia.

“Ser secretario de Organización del PSOE ha sido el mayor privilegio de toda mi vida. Es un honor que me acompañará siempre. Eso, y haber ayudado a conformar un gobierno progresista que ha llevado a España a vivir sus mayores cotas de crecimiento, empleo y derechos. Y todo ello a pesar de las adversidades, que han sido muchas. Precisamente por eso, en defensa de este partido al que tanto debe este país, y de este Gobierno, he decidido presentar la dimisión de todos mis cargos. También haré entrega de mi acta de diputado. Espero así poder dedicarme en exclusiva a mi defensa, y ofrecer todas las explicaciones pertinentes para demostrar que, como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna”, señala Cerdán en el comunicado. Tras haberlo difundido, el PSOE ha anunciado que Pedro Sánchez comparecerá en la sede del PSOE a las 17.15 de la tarde.

Comunicado de Santos Cerdán. / .

Las pruebas contra Cerdán, según el Tribunal Supremo, que le ha propuesto que declare el próximo 25 de junio, son “consistentes”. En el informe de la UCO dado a conocer este jueves aparece, por ejemplo, que “gestionó” las “contraprestaciones” supuestamente abonadas por la empresa de infraestructuras Acciona a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y predecesor de Cerdán en el partido.

“Voy a pedir a mis asesores jurídicos que se personen en el procedimiento judicial para estudiar todas las actuaciones llevadas a cabo, y especialmente los informes en donde se me menciona, con el propósito y la confianza de estar en condiciones de despejar toda duda sobre las referencias a mi persona. Son tiempos complicados, pero el PSOE es más necesario que nunca. Y yo siempre haré lo que sea mejor para mi partido, y para mi país. Reitero mi inocencia y confío que la misma quede clara tras mi declaración”, continúa el comunicado de Cerdán, que hasta este mediodía era defendido a pies juntillas por la dirección del PSOE y los miembros del Gobierno.

“Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”, señalaron los socialistas el miércoles por la noche en otro comunicado sobre el ya exnúmero tres del partido, a quien Pedro Sánchez definió hace 20 días, a preguntas de Alberto Núñez Feijóo, como una “persona honesta”.

El PSOE tiene previsto celebrar una reunión de su ejecutiva el próximo lunes. Allí se ejecutará el relevo de Cerdán, que después tendrá que ser validado por el comité federal, máximo órgano del partido entre congresos, cuya convocatoria se espera para principios de julio en Sevilla.