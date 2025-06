Santos Cerdán niega las comisiones y pide conocer cuanto antes el informe de la UCO para poder defenderse

Santos Cerdán quiere conocer cuanto antes el informe de la UCO. El secretario de Organización del PSOE espera que la investigación de la unidad de la Guardia Civil, en la que aparece presuntamente implicado en el cobro de comisiones ligadas a la adjudicación de obra pública, se haga público "esta tarde o mañana". Mientras tanto, Cerdán, un dirigente muy cauto y poco dado a las declaraciones, alguien acostumbrado a mover los hilos del partido alejado del foco mediático, insiste en que no ha cometido “ninguna ilegalidad” como la que le atribuye la UCO, a través de una grabación en la que hablaría de mordidas con José Luis Ábalos y Koldo García, ambos imputados.

“No recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo. No he participado en ninguna conversación de ese tipo. Mañana o esta tarde, cuando conozcamos el informe, convocaré una rueda de prensa. Están todos invitados”, ha señalado este jueves el número tres de los socialistas en los pasillos del Congreso. “¿De qué quieren que hable? Yo no conozco el informe. No sé qué explicaciones puedo dar. Estoy muy tranquilo. No he cometido ninguna ilegalidad”, ha insistido Cerdán en unas breves declaraciones muy similares a las que realizó el día anterior. Justo después, al entrar en el hemiciclo, ha sido recibido con gritos de “¡dimisión, dimisión!” por parte de los diputados del PP.

Pero la confianza de los pesos pesados del Gobierno en Cerdán comienza a disminuir. Al menos, en público. Al mismo tiempo que se conocía que el Tribunal Supremo le ha ofrecido declarar el próximo 25 de junio, al encontrar “consistentes indicios” contra él en el informe de la UCO, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha evitado respaldar al secretario de Organización. “Vamos a dejar trabajar a jueces, fiscales y la UCO. Tiempo habrá para conocer qué hay y para opinar”, ha señalado Bolaños en el Congreso.

El PSOE, hasta el momento, ha llevado a cabo una defensa férrea de Cerdán, quien ha ganado un enorme protagonismo en esta convulsa legislatura, después de que Pedro Sánchez le encargara liderar las negociaciones en Suiza con Junts, el elemento más inestable del heterogéneo bloque que hizo posible hace año y medio la investidura del líder socialista como presidente del Gobierno.

El comunicado

“Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”, aseguró el PSOE el miércoles por la noche en un comunicado. El Ejecutivo fue más cauto. “No podemos opinar sobre un informe que aún no hemos leído y unas conversaciones de las que desconocemos el contexto”, señalaron al mismo tiempo fuentes oficiales de la Moncloa.

Mientras tanto, los socialistas contienen la respiración. Muchos ya no saben qué pensar, a la espera de que se conozca el informe de la UCO, y admiten que la sucesión de escándalos, y el que afecta a Cerdán en particular, está desmoralizando a todo el partido, desde la cúpula situada en la madrileña calle de Ferraz hasta las agrupaciones de los pueblos más pequeños. “A mí Santos me parece un buen tipo, alguien íntegro, y Sánchez podría haberlo relevado si hubiese tenido dudas. Pero vamos a ciegas. No soy capaz de anticipar nada”, señala un importante dirigente.