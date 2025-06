Koldo a Santos Cerdán antes de ser contratado por el PSOE: "Con lo que yo he hecho por el partido... parece que me queréis ver muerto"

La relación entre Koldo García y Santos Cerdán se remonta a 2015, en Navarra, cuando se realizaron adjudicaciones por parte del Gobierno navarro a Acciona y Servinabar de las que Koldo habría recibido comisiones a través del establecimiento hostelero Bar Franky de Pamplona y de un asesor fiscal, tal y como sostienen los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe de 490 páginas sobre Santos Cerdán.

"Tanto el restaurante como el asesor habrían facturado servicios ficticios a Acciona o alguna de sus UTEs, para posteriormente canalizar dichos ingresos mediante efectivo a Koldo o su entorno", sostiene el informe sobre Koldo, que durante esa época operaba por fuera del partido.

El 31 de agosto de 2017, dos meses antes de ser contratado por el PSOE, Koldo creó una nota en su teléfono móvil bajo el título “Tema Santos”. En la misma, recopilaba diferentes asuntos a tratar con éste. "Yo no he hecho nada que no me hayan dicho. Ya estoy hasta los cojones, con todo lo que he hecho yo para el partido en Navarra. Ahora parece que me queréis ver muerto y eso la verdad es que me pone triste", decía en la nota sobre su reunión con Cerdán.

"Como se puede observar, Koldo parecía disgustado por el hecho de que le hubieran afeado desde el PSOE alguna conducta concreta. Asimismo, tras indicar que quería aclarar algunos temas vinculados a Antxón -el dueño de la empresa navarra investigada por el supuesto amaño de contratos-, escribía que no había hecho nada que no se le hubiera indicado previamente, de lo que se deduce que su relación con Antxón pudiera haber estado vinculada a Santos, y en el contexto expuesto, al propio partido", decían los investigadores.

"Esta vinculación entre ambos estaba jerarquizada, quedando patente la subordinación de Koldo a Santos", señala la UCO, que precisa que solo cuatro meses después de que Cerdán fuera nombrado secretario de Coordinación Territorial y dos meses después de la reunión mantenida, contrató como "asalariado" del PSOE a Koldo.