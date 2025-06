Koldo y Ábalos culparon a Cerdán de "chivar" a Sánchez la investigación: "El que le dijo al 'Boss' que yo estaba por la Fiscalía fue Santos"

El que fuera asesor del Ministerio de Transportes Koldo García coincidió con José Luis Ábalos en atribuir al dimitido secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán un supuesto 'chivatazo' a Pedro Sánchez: "El que le dijo al jefe, al 'Boss', que yo estaba [siendo investigado] por la Fiscalía fue Santos", dice Koldo García en una grabación, ante lo que el exministro responde: "Yo creo que también". En este sentido, fuentes de los investigados aseguran a EL PERIÓDICO que están convencidos de que el presidente del Ejecutivo conocía que el exasesor estaba siendo investigado. Pedro Sánchez siempre lo ha negado.

Esta grabación, fechada el 23 de noviembre de 2023, fue aprehendida en la vivienda de Koldo García por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien inició una investigación por un pelotazo en la compra de mascarillas por el Gobierno socialista en la pandemia, pero que se ha extendido al Tribunal Supremo en el conocido ya como caso Cerdán-Ábalos. La Guardia Civil detuvo al exasesor de Ábalos tres meses después del mencionado audio, en febrero de 2024.

Santos Cerdán en el Congreso / EFE

En el audio Koldo García dice que "fue él [Santos Cerdán], con Antxon [Alonso, dueño de la empresa Servinabar], el Guipuchi, que como le estábamos jodiendo... dice, bueno, pues mirar a ver a esto, y tú estabas repartiéndote todos y no le hacías caso absolutamente a todo, que Santos me pidió, que lo tengo por Whatsapp con él: dile a Jose que consiga que no sé qué, dile a Jose que necesito... y lo tengo por Whatsapp", dice el que fuera asesor de Transportes.

¿Lo tienes todo guardado?

"¿Lo tienes guardado todo?", dice entonces Ábalos, al que Koldo García responde: "Sí, sí, sí... menos lo tuyo, que está borrado. Tú por lo menos...". "¿Pero puede exportarse?", pregunta entonces el exministro, al que el exasesor explica que lo tenía guardado "en un teléfono que está en casa".

Ábalos le interpela después por el motivo por el que no exportaba esos chats: "No, no, ni lo toco. El teléfono móvil, una vez que lo apagas, vale así. Y no lo conectas a ninguna parte, es como un disco duro, entonces no puedes entrar ni puedes sacar, pero sí puedes ver".

Y entonces Ábalos le dice que él lo que hace es exportar los mensajes a su correo. "No, yo al correo nada, yo lo que tengo es en un teléfono, ni tan siquiera se queda grabado en el Whatsapp. ¿Por qué motivo? Porque en el teléfono es como un disco duro, por eso yo entiendo, yo tengo dos móviles de Santos, de todas las barbaridades y lo tengo ahí", zanjó Koldo García.

Esta es una de las conversaciones que grabó Koldo García entre 2019 y 2023 y que los agentes de la UCO hallaron en el móvil del exasesor. Los agentes recogen estas grabaciones en el informe en el que sitúan a Cerdán como origen de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública.

También lo "chivó" en Navarra

En el mismo audio se puede escuchar que Koldo le dice a su exjefe que Santos también había "chivado en Navarra que a mí me está siguiendo la Fiscalía Anticorrupción y que me van a meter en la cárcel. Eso lo ha dicho en Navarra, lo cual es mentir, ¿vale?", dice de forma literal.

La Fiscalía Anticorrupción había abierto en abril de 2023 unas pesquisas sobre la empresa de la trama Soluciones de Gestión, con la que el comisionista Víctor de Aldama había dado un pelotazo de 4 millones de euros con la venta de mascarillas a diferentes Gobiernos socialistas.

Cerdán reconoce que lo sabía

En otra grabación, de 12 de diciembre de 2023, dos meses antes de ser detenido, el ex secretario de Organización del PSOE reconoce a Koldo García que había recibido el chivatazo: "A mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil", dice Santos Cerdán.

En la conversación participan Koldo García y Cerdán, y al inicio de la misma se escucha al exasesor de Transportes reprochar a Santos que llevaba "un año" detrás de él. En la charla Koldo García explica que había mandado un "recado con un par de personas" al presidente. "Llegó a Óscar López, Antonio Hernando, hablé con José Luis y sin que dijeran nada ¿Qué es lo que hice? (...) Yo le dije, lo que hice llegar, lo tengo aquí. (...) Me dijeron que en el Parlamento Europeo estuvieron hablando con el presidente y el presidente dijo que yo era un corrupto y que me quería muerto", apuntó.

En cuanto al cese como ministro y como secretario de organización del PSOE en el verano de 2021, Ábalos aseguró en una entrevista concedida a esta redacción que le hubiera "gustado alguna explicación más, alguna razón", simplemente para quedarse "tranquilo, fuera de la índole que fuera, pero que no se te den razones, pues te lleva a un duelo, que en mi caso fue largo hasta que nuevamente vuelven a contar conmigo un poco antes de las elecciones generales" de julio de 2023, dijo.