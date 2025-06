Koldo advirtió a Cerdán de que podía salir su nombre si no se pagaba una deuda de una adjudicación de la trama: "Ten cuidado"

Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, advirtió a Santos Cerdán a principios de 2022, cuando ya era 'número tres' del PSOE, de que podría salir a la luz un "WhatsApp" en el que salía su nombre si no se pagaba una deuda en una adjudicación que realizó la trama en su génesis en Navarra. Finalmente, tras varios minutos de tira y afloja, Cerdán aceptó mediar en el asunto.

La conversación, grabada por el propio Koldo y aprehendida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tuvo lugar el 2 de febrero de 2022 y en ella, entre otros asuntos, Koldo le comenta a Cerdán un problema que tienen con un conocido común, "Alfonso", ingeniero de minas al que debían dinero Acciona y Antxon Egurrola, "el guipuchi", empresario navarro amigo de ambos.

"Antxon y el de Acciona le deben dinero a este, a Alfonso", le dice Koldo sobre una deuda que se habría adquirido en lo que la UCO considera el inicio de la trama en 2015: una mina de potasa en Navarra que había sido adjudicada a Acciona y la empresa de Antxon, Servinabar. De lo que se desprende de la conversación es que "Alfonso" debió trabajar en esa obra y se le dejó a deber dinero por parte de la UTE que resultó adjudicataria.

"Me parece que son 200.000 pavos"

“¿Sabes cuánto es?”, le pregunta Santos Cerdán. “Una chorrada. Me parece que son 200.000-150.000 pavos. El problema está en que Alfon, después de trabajar tres años […] o algo así, está desesperado. Él tiene cuatro hijos. Y te nombró”, le responde Koldo.

En ese momento, Santos Cerdán se muestra visiblemente molesto: “¿Y a mí que me ha nombrado, si yo no tengo nada que ver?… A mí que no me nombre ni hostias, si tiene algo lo que tiene que hacer es ir al juzgado”.

Koldo trata ahí de rebajar el cabreo de Cerdán, al que pide que hable con “Guipuchi", uno de los que mantenían la deuda con Alfonso, para intentar arreglarlo: “Dile a Guipuchi que no sea gilipollas y hable con él […] intenta, a ver, llegar a un acuerdo”.

Cerdán no da su brazo a torcer: "Entre ellos, si tienen alguna prueba, que la saquen". "¿Pero qué tiene de WhatsApp de Guipuchi que te nombre a ti?", le pregunta Koldo. "Que dejen los dos de nombrarme a mi, ¿por qué?", responde Cerdán, a lo que el ex asesor de Ábalos le replica que no sabe qué pone en ese WhatsApp, pero le insiste en que Alfonso está "muy desesperado": "Mi obligación es decírtelo".

"Haz lo que tengas que hacer, yo te digo esto es lo que hay para que tengas cuidado"

SANTOS.- Ya, bueno, pero no voy a pagar yo. No tiene nada.

KOLDO.- Lo que tenía era el WhatsApp del Guipuchi a él, hace dos años.

Santos Cerdán comparece en la comisión en el Senado sobre el 'caso Koldo'. / EUROPA PRESS

En ese momento, la tensión va en aumento y Koldo le pide a Cerdán que tenga "cuidado" porque el citado experto en minas al que se debía dinero amenaza con que puede airear ese mensaje: "Yo no me voy a meter en camisas de once varas. Haz lo que tengas que hacer, yo te digo esto es lo que hay para que tengas cuidado... Yo creo que lo que deberías es de hablar con 'Guipuchi' para que todo esto lleguen a un acuerdo (sic), es decir, llegar a un punto intermedio, ni uno, ni otro, que ya se han denunciado, ya están judicialmente".

Finalmente, tras un buen rato de conversación, Cerdán acepta mediar para arreglar el entuerto. "Voy me voy a encargar, voy a hacer todo lo posible por arreglar este tema".