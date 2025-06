Azcón viajó en coche oficial a Galicia el fin de semana de las tormentas en Aragón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, viajó a Galicia en coche oficial el pasado viernes, cuando descargaron las tormentas que provocaron graves inundaciones en doces localidades de las provincias de Zaragoza y Teruel, como Azuara, Letux o Almonacid de la Cuba. No fue hasta tres días después cuando el líder del Ejecutivo aragonés visitó las zonas más dañadas y se encontró con los reproches de algunos vecinos, precisamente, por su tardanza en aparecer.

Según explicó en una entrevista en Antena 3 este martes sobre por qué demoró tres días su visita a los vecinos afectados, Azcón alegó que no pudo realizar su visita antes porque se encontraba "a 1.000 kilómetros y no tengo un Falcon".

Según ha adelantado El País y ha confirmado EL PERIÓDICO DE ARAGÓN de fuentes oficiales del Gobierno de Aragón, el presidente aragonés viajó en su coche oficial a Galicia, donde asistió a una boda junto a su esposa. Según han indicado estas mismas fuentes, "el coche oficial está a disposición del presiente del Gobierno de Aragón los 365 días del año". "Ahora y en todas las legislaturas", han concretado.

Así, el presidente asistió a la boda que tenía el sábado y decidió regresar a Aragón el domingo en su coche oficial. El lunes, a primera hora, visitó las zonas afectadas por las inundaciones.

En su entrevista de este martes en Antena 3, el presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad autónoma, Jorge Azcón, reconoció el "derecho a enfadarse" de los vecinos de los pueblos de las provincias de Zaragoza y Teruel afectados por las tormentas del pasado fin de semana, quienes le reprocharon este lunes la demora en desplazarse hasta la zona. Entonces dijo que se encontraba "a 1.000 kilómetros de Aragón" y que no dispone "de un Falcon para volver". Sin embargo, sí que disponía de su coche oficial.

Azcón visitó este lunes cinco de las localidades que han sufrido daños a consecuencia del temporal. En una de las que han resultado más afectadas, Azuara, algunos de los vecinos increparon al jefe del Ejecutivo autonómico y le exigieron ayuda entre gritos, al mismo tiempo que le afeaban no haber acudido hasta allí antes.

"Cuando has perdido tu casa o cuando has perdido muchos enseres, tienes derecho a enfadarte. Los políticos lo que tenemos que hacer es dar la cara. No se puede criticar a quien ha perdido muchos de sus recuerdos, mucho de lo que tenía en sus pueblos", ha comentado Azcón este martes, en una entrevista en Espejo Público, recogida por Europa Press.