Armegol tiene la conciencia "hipertranquila" y niega vínculos con la trama Koldo: "He dado explicaciones de todo"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha pronunciado por primera vez sobre los supuestos casos de corrupción que afectan al PSOE, principalmente a los dos últimos secretarios de Organización del partido, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. La expresidenta balear niega cualquier vínculo con la trama Koldo y asegura que "ya he dado las explicaciones de todo" porque "no hay corrupción ni nada de eso".

La líder del PSIB afirma que tiene la conciencia "híper tranquila" porque en los gobiernos que presidió "lo que no hay es corrupción" e insiste en que "siempre he luchado contra la corrupción intensamente". Asimismo, asegura que "lucharé contra esto siempre, dentro de mi casa y fuera, lo he demostrado toda mi vida".

En cuanto a los audios que están saliendo sobre Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, la expresidenta del Govern califica de "absolutamente terrible" lo que está sucediendo: "Me repugna que excompañeros míos hayan podido hacer algo así, me repugnan los audios que he podido escuchar hablando de las mujeres de esta forma, me indigna y me entristece".

"Sé perfectamente que uno de los motivos por los que estoy en política es para luchar contra la corrupción y así lo he hecho siempre intensamente", añade.

En sus breves y escuetas declaraciones ante los medios, Armengol no ha hecho ninguna referencia concreta a los posibles contratos que firmó el Pacto con las empresas investigadas por la Unidad Central de Operaciones (UCO). Tampoco ha hablado sobre la reunión se produjo en el Consolat de Mar en la que participó Víctor de Aldama cuando aún era presidenta del Govern, si bien el empresario investigado no aparece en ninguna reunión pública con la expresidenta, a pesar de que su equipo admitió que sí habían coincidido cuando visitó Palma como miembro de una comitiva de Globalia.