Israel anuncia que ha matado a uno de los jefes de los atentados de Hamás que iniciaron la guerra de Gaza

El Gobierno israelí ha anunciado que ha matado al jefe de la división palestina de la Guardia Revolucionaria de Irán, Saeed izadi, en un ataque contra su apartamento en la ciudad de Qom, sin que por ahora las autoridades iraníes se hayan manifestado al respecto.

Izadi era, formalmente, comandante de los Cuerpos Palestinos de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, su sección para operaciones internacionales.

El encargado de informar de su muerte ha sido el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien señala a Izadi como uno de los responsables de financiar y organizar la incursión de las milicias palestinas en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, detonante de la guerra de Gaza.

Una cuenta de apoyo a Israel en ls redes sociales de Estados Unidos le cuelga el cartel de "eliinado" a la foto de Saeed Izadi. / SWU

Izadi "financió y armó a Hamás" de cara a los ataques del 7 de octubre de 2023, dijo Katz, que calificó su muerte como "justicia para los asesinados y secuestrados".

Bombardeos

La muerte de Izadi es el segundo anuncio de este tipo que Israel ha realizado en las últimas horas. Esta pasada madrugada, el Gobierno también ha anunciado la muerte de Amin for Judkhi, un "comandante de la segunda unidad de vehículos aéreos no tripulados de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria" que "promovió cientos de lanzamientos de vehículos aéreos no tripulados" desde la zona de Ahvaz, en el suroeste de Irán, hacia Israel.

"Como parte de su función, Aminpour Joudaki realizó cientos de ataques con drones contra territorio israelí desde la zona de Ahvaz, en el suroeste de Irán", dice la nota castrense. El Ejército de Israel sostiene que Joudaki había asumido "un papel clave" en las operaciones con drones después del asesinato de su predecesor, Taher Pour, el pasado viernes 13 de junio, cuando Israel atacó sin provocación a Irán.

Israel inició ese día una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital, Teherán. Las autoridades del país centroasiático han elevado el balance de víctimas desde entonces en más de 224 fallecidos y miles de heridos. Mientras, en Israel han muerto al menos 24 personas en ataques iraníes en represalia.

Los bombardeos de Israel tuvieron lugar días antes de la nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní de cara a un nuevo acuerdo, cuya celebración estaba prevista el 15 de junio en la capital de Omán, Mascate, si bien las autoridades iraníes anunciaron su cancelación a causa de los ataques israelíes.