Moncloa rebaja las palabras de Rutte a una opinión "pactada" y garantiza que "no cambia" el acuerdo para limitar el gasto militar al 2,1%

"España cree que puede alcanzar esos objetivos con un porcentaje del 2,1%. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar un 3,5% para conseguirlo". Estas palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a las que añadió que en la Alianza “no hay cláusulas de exclusión y no entiende de pactos o acuerdos paralelos", han encendido las dudas sobre el alcance del acuerdo anunciado este domingo por Pedro Sánchez para no asumir un aumento del gasto militar en la cumbre de La Haya de este martes y miércoles. En el Ejecutivo enmarcan esta respuesta “dentro de lo pactado desde el pasado sábado” y el lenguaje diplomático para concluir que “nada cambia” y garantizar que España tendrá flexibilidad para asumir solo el 2,1% de gasto militar.

Para ello piden atender a la literalidad de sus palabras, que no diferiría del contenido de las cartas intercambiadas, y el hecho de que en la declaración final se firmará solo un acuerdo relativo a las capacidades militares (capability targets) y no a los porcentajes de gasto. “Nuestro compromiso es entregar capacidades operativas, no cumplir con un porcentaje”, algo que dicen, da por descontado en sus palabras Rutte, aunque señalando su convencimiento de que no podrán alcanzarse con el 2,1%. "Es su opinión", contraponen en Moncloa, para defender que la de España, basada en lo que dicen las fuerzas armadas, es que sí será suficiente.

La discrepancia es, por tanto, respecto al porcentaje del PIB que se necesitará para cumplir los compromisos, pero según añaden los colaboradores del presidente del Gobierno el 5% no es vinculante. “Se ha desvinculado el objetivo del 5% del PIB del compromiso con las capacidades militares. Se reconoce que son compromisos diferentes: uno político, otro técnico-operativo. España mantiene íntegro su compromiso con las capacidades”, zanjan.

En la declaración final se habría modificado el texto para evitar compromisos colectivos absolutos. En lugar de “todos los aliados”, figurará solo “los aliados”. Un cambio que consideran “clave” para reflejar la postura de España de que no todos están obligados a alcanzar el 5% del PIB.

Todo ello habría sido acordado en un intercambio de cartas entre Sánchez y Rutte, donde este último reconoce que “España tendrá flexibilidad para alcanzar sus objetivos soberanos”. Precisamente, según trasladan los colaboradores del presidente del Gobierno, su declaración institucional de este domingo no se produjo hasta cerrar las cartas y obtener el visto bueno del secretario general de la OTAN. Es por ello que insisten en que tanto lo anunciado por Sánchez como la posición trasladada este lunes por Rutte están pactadas y de ellas se ha dejado constancia por escrito a través de sendas cartas.

Frente a los "discursos de guerra"

Para dejar constancia de que todo ha quedado bien entendido y de que las partes no se esconden tras su propia terminología. Por tanto, se rebaja el tono de Rutte a una opinión, en la línea además de la defendida por EEUU, pero fuera de los compromisos que se firmarán. Asimismo, se certifica que no se trata de un “acuerdo paralelo” o una exclusión de España, como subraya el secretario general de la Alianza Atlántica, sino a una modificación en el borrador del texto de la declaración final para constatar que no todos los aliados están obligados al 5%. Es con este matiz, con el que España ha confirmado que aceptará dicho borrador de declaración final.

Sin mencionar directamente a EEUU, Sánchez aprovechaba su intervención este mediodía en un acto para conmemorar el 20 aniversario de la legalización del matrimonio igualitario para cargar contra los “discursos de guerra”. En medio de la escalada bélica en Oriente Medio, tras el ataque de EEUU a Irán, la única concesión de Sánchez al margen del motivo del acto fue para desplegar una “apuesta por la paz”. Para “reivindicar la diplomacia, el diálogo y el multilateralismo”, aun sin denunciar concretamente a ninguno de los países involucrados en este conflicto. La mejor forma, dijo, de que puedan convivir los distintos pueblos.