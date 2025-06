Koldo informó a Cerdán de la implicación en la trama del comandante de la Guardia Civil que le facilitaba teléfonos seguros: “Rubén es nuestro"

El exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García informó el 12 de diciembre de 2023 al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que justo este lunes declara como investigado en el Tribunal Supremo, de que el comandante de la Guardia Civil "Rubén [Villalba] es nuestro y está en Venezuela, en la embajada de Venezuela, cobrando los 20.000 euros al mes durante cuatro años", según consta en la grabación que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrieron en la vivienda del asesor de José Luis Ábalos durante el registro de su vivienda, que tuvo lugar el 21 de febrero de 2024.

La UCO acusa a Rubén Villalba de cobrar de los integrantes de la trama a cambio de proteger a la presunta organización criminal. En siete años, el agente y su esposa ingresaron en sus cuentas hasta 156.000 euros en metálico. En cuanto a su papel en la red corrupta, por un lado, Villalba garantizaba la seguridad de sus miembros, incluidas las comunicaciones; mientras que por otra "protegía los actos de corrupción propios de la operativa delictiva", dice la Guardia Civil.

Santos Cerdán y José Luis Ábalos / JAVIER LIZÓN / EFE

Asimismo, la UCO dio cuenta al juez Ismael Moreno que Koldo García le llegó a pedir a Rubén Villalba que comprobara si los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del exministro Ábalos estaban intervenidos. "En una ocasión llegó a pedirme si el teléfono del Presidente del Gobierno y el que fue Ministro de Fomento José Ábalos estaban pinchados a lo que se le dijo que no podíamos hacer nada", dice de forma textual una grabación, que fue aprehendida por los agentes de la UCO en la vivienda de Villalba.

En el oficio policial, los agentes también aluden a que el propio Koldo García habría recibido de parte del oficial de la Guardia Civil "terminales móviles, sobre todo durante su período desempeñando labores profesionales para el Ministerio. Según Rubén Villalba, alguno de estos teléfonos fue utilizado por José Luis Ábalos", dice la UCO, que llega a esta conclusión en virtud del contenido de la mencionada grabación, en la que también se explica que el calificado como "nexo corruptor" Víctor de Aldama habría usado estos teléfonos seguros.

Imagen del sumario del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba. / EPE

El juez Ismael Moreno requirió a Rubén Villalba para que ingresara en la Audiencia Nacional 88.119 euros para garantizar "la inmediata disponibilidad" de esta suma, que coincide con los fondos que le fueron presuntamente abonados por el comisionista Víctor de Aldama en efectivo y mediante transferencias en su cuenta.

Cuidado con Margarita Robles

En la grabación de 12 de diciembre de 2023, Koldo García también advierte a Santos Cerdán de que tenía que tener "cuidado con Margarita Robles", para después aludir "al CNI [...]. Esos chicos estuvieron trabajando uno de ellos en Pamplona. Están escuchando a todos. A ministros, al secretario de la Organización (Ininteligible). El whatsapp no lo pueden ver, solo hay una máquina y han traído una para toda España".

Santos Cerdán / Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

Y después Koldo García relata a Santos Cerdán que querían "saber dónde vas, con quien vas y dónde vas. Y el informe que se hace de la Policía Nacional lo hace (Ininteligible). Pero Paco, tiene acceso a eso, es comisario y es (Ininteligible) que es el padre de Fernando, porque Rafa se quiere ir, no sé si te lo habrá dicho ya, me lo dijo a mí, Rafa es secretario de Estado de Interior", completa.

En la misma conversación grabada se puede escuchar que Santos Cerdán, que está citado a declarar este lunes como investigado en el Tribunal Supremo, reconoce a Koldo de que le "avisaron" de que le iban a imputar.

"Me fui al coronel"

Y el propio asesor de Ábalos explica después en el audio que él mismo detectó "dos coches de la Guardia Civil" que le estaban siguiendo. "Yo tengo todavía relación con Guardia Civil, con Policía, tenía también una conversación (ininteligible) con Guardia Civil de UCO ¿vale? Cuando me lo dicen (ininteligible) del CNI (fonético) o son de actividades especiales", relata García, que después desvela que los que le seguían era de la "UCO, no me preocupa en absoluto".

Koldo García sostiene después a Cerdán que al detectar el seguimiento paró el coche y se bajó de él: "Y le dije: no tenéis que romper la puerta, si queréis entrar en casa yo os doy un juego de llaves y ya está. Me fui directamente al coronel de la Guardia Civil que lleva la Unidad Especial (Ininteligible) de Anticorrupción de Europa. Esto viene de las investigaciones de la UCO de las mascarillas por Anticorrupción de Europa. Me senté con él y le dije (ininteligible) si necesitaban algo en concreto, yo te explico absolutamente todo, o sea la hipoteca, de dónde he sacado todo, ¿sabes? Sabéis cuál es mi vida (Ininteligible) o sea yo os autorizo absolutamente a todo, coño, pero no hagáis el gilipollas, ¿vale? No voy a permitir que me estén siguiendo", espetó Koldo García al ex número tres del PSOE, a quien después explicó que sabía que había "unas 28 personas implicadas en la investigación, que sigue abierta".