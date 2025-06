A Pedro Sánchez le niegan el oxígeno internacional: tres golpes en 45 minutos y Sevilla como escenario

No se sabe si disfrutará la cena de gala que ofrecerá esta noche en el Palacio de Dueñas a los casi cien mandatarios internacionales que visitan Sevilla, bajo la batuta de un chef jerezano con estrella Michelín. Lo que sí se puede afirmar es que a Pedro Sánchez le han dado la primera jornada de la cumbre de la ONU en Sevilla. El oxígeno internacional que buscaba para hacer más llevadero el atronador ruido nacional no llega en dosis suficientes. Por más que Sánchez sea el anfitrión de "la mayor cumbre internacional celebrada en España".

En el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, en FIBES, se celebró el congreso federal del PSOE en diciembre, hace solo seis meses. Aquí se pudo ver a Santos Cerdán ratificado en sus responsabilidades y formando parte del paseillo con el que Pedro Sánchez, junto a su mujer, Begoña Gómez, y su secretario de Organización, se encaminó a la clausura de la cita orgánica entre vítores y aplausos. Entonces ya decían que eran víctimas de una "cacería judicial", de "un complot" para derribar y erosionar al presidente del Gobierno. Justo el mismo argumento que Cerdán ha expuesto hoy ante el juez Leopoldo Puente para indignación de la Fiscalía y del propio magistrado, que lo ha mandado a la cárcel.

El que fue mano derecha de Sánchez en el PSOE ha usado justo el mismo argumento que emplean el entorno del presidente en el caso de su mujer o de la contratación de su hermano. Dijo que es víctima de "una persecución política" por "haber trabajado para hacer gobiernos de coalición" en España. Desde el Gobierno se afanan en separar y en subrayar que con Cerdán nunca se usaron esos argumentos que él ha expuesto ante el instructor equiparándose, por ejemplo, con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. "Las reacciones han sido muy diferentes", señalan desde el equipo del presidente. "Sánchez pidió perdón ocho veces", añaden. A Cerdán se le expulsó del partido y se le apartó de todas sus responsabilidades en cuanto se conoció el informe de la UCO que expone pruebas serias de que era el vértice del triángulo tóxico Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

Duras coincidencias

Mientras que el presidente del Gobierno comparecía junto a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, llegaban las alertas a los móviles en la sala de prensa con el mensaje de que el juez había decretado prisión sin fianza para quien fue hasta hace tres semanas secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Sánchez en el partido. Si fue duro para el PSOE ver a la UCO de la Guardia Civil personarse en Ferraz para pedir clonar el correo de Cerdán, verlo salir en un furgón camino de la prisión de Soto del Real por integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, debe ser un mazazo aún mayor.

El argumentario de Moncloa es claro. Lo desplegó el propio Sánchez en su comparecencia. El PSOE ya ha actuado "de manera contundente", aseguran, tras conocer los indicios sólidos contra su exsecretario de Organización. Ha sido apartado y suspendido de todos sus cargos. Se le pidió el escaño, aunque él renunció antes. Y a partir de ahora, que la justicia haga lo que tenga que hacer y dirima y castiga sus responsabilidades, dicen. "Máxima colaboración" con el juez, aseguran los socialistas.

Sánchez quería ‘good news’, y no sólo sobre la cooperación al desarrollo, pero no las tuvo. Tras la cumbre de la OTAN, la cumbre de la ONU en Sevilla pero poner el foco en la agenda internacional no es suficiente. La capital sevillana acoge, en mitad de un caos de tráfico que colapsó la ciudad por los cortes de última hora para cumplir con un severísimo dispositivo de seguridad, una cita internacional con 60 líderes mundiales y 400 eventos pero de lo que se habla en los pasillos no es de eso.

Tres noticias en menos de una hora

Durante la mañana de este lunes, en menos de 45 minutos, se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se negaba a quedarse el caso de Miguel Ángel Gallardo, tras su precipitada maniobra para lograr un aforamiento como diputado en la Asamblea de Extremadura que le avisan podría ser "fraude de ley". Se dirime su papel en la contratación del hermano del presidente, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz. Nadie le preguntó sobre esto al líder del PSOE en su comparecencia. La petición de la Fiscalía Anticorrupción de cárcel para Cerdán y la decisión del juez de mandarlo a prisión engulleron la actualidad política.

Ni el PSOE ni el Gobierno modificarán su hoja de ruta, aseguran las fuentes socialistas y de Moncloa. Las decisiones que se tomarán en el Comité Federal del próximo sábado 5 de julio ya se habían decidido y no cambiarán. El escudo es "la contundencia" con la que defienden que ha actuado el PSOE. Defienden que no es el 'y tú más' no es la estrategia pero hasta Sánchez en su comparecencia dijo que "desde un punto de vista político las posiciones son muy diferentes" con respecto al PP. Quieren pensar que Sánchez "tiene credibilidad" y que la opinión pública asume que ha sido víctima de una "traición", de "un engaño" de quien fue su amigo. Otra cosa es la severidad con la que los electores lo juzguen. "Corrupto", "sinvergüenza" le gritaron a Cerdán a su entrada en el Supremo. Hace seis meses hace era el prohombre de Sánchez en el PSOE y recibía todo el cariño de su partido en Sevilla. Hace 18 días que ponían la mano en el fuego por él… hoy dormirá entre rejas.