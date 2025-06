PSOE y Junts tratan de salvar la legislatura de Sánchez en un nuevo encuentro en Suiza

La última vez que el PSOE y Junts se reunieron en Suiza, antes de que estallara el 'caso Santos Cerdán' y colocase la legislatura al borde del precipicio, fue el pasado 31 de mayo. Ese día se vieron el exsecretario de Organización socialista y el ‘expresident’ de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto a otros dirigentes de la formación independentista. Menos de dos semanas más tarde, Cerdán se veía forzado a dimitir tras las contundentes pruebas de la Guardia Civil en su contra, dentro de un informe en el que se le acusa de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Sin embargo, pese a esta convulsión que amenaza con truncar el mandato de Pedro Sánchez en la Moncloa, el presidente del Gobierno está decidido a seguir manteniendo los encuentros con los posconvergentes frente al mediador internacional. "Hay una cada mes", señalan fuentes de la dirección socialista.

Justamente, para cumplir con esta negociación, ambos partidos se reunieron este fin de semana en el país helvético, con José Luis Rodríguez Zapatero como representante del PSOE, según apunta Servimedia. El exjefe del Ejecutivo siempre ha ocupado un lugar clave en el diálogo con Junts, desde la ley de amnistía, pero el rol de negociador oficial recaía sobre Cerdán. Ahora no está claro que los socialistas vayan a nombrar a otro dirigente en activo para tratar con Puigdemont o si ya delegarán directamente en Zapatero.

Fuentes de Junts no ven con malos ojos al expresidente, pero recuerdan que en los dos años de negociación "ha habido cosas que han salido bien y otras que no", en referencia a los incumplimientos aún pendientes. Por ello, piden que el interlocutor sea alguien que "mande" y que tenga capacidad para exigir a los ministerios, como hacía Cerdán. En cualquier caso, la Moncloa insiste en que no se designará a ningún miembro del Consejo de Ministros, para dejar claro que la negociación con Junts, la única que tiene lugar fuera de España, es entre partidos, sin que el Ejecutivo esté representado en ella.

Los posconvergentes confían en que se pueda salvar la legislatura de Sánchez por los pactos que tienen pendientes más allá de la aplicación de la amnistía a nivel judicial, además de la oficialidad del catalán en la Unión Europea y del traspaso a Cataluña de las competencias en inmigración. Pero están a la espera de saber quién será el nuevo interlocutor y de ver si será volver a tejer complicidades, quién sabe si tanta como la que había entre el secretario general Jordi Turull y Cerdán.

Junts ha reunido este lunes a su ejecutiva, pero el líder de las filas, Carles Puigdemont, ha evitado dar detalles de la cita. Por ahora, el portavoz del partido, Josep Rius, se ha limitado a decir que el PSOE no les ha comunicado quién será el sustituto del hasta ahora secretario de organización y ha evitado dar más detalles del encuentro. "No comentamos nada de las posibles reuniones que se hayan podido mantener en el marco del acuerdo de Bruselas", ha advertido Rius, al tiempo que ha asegurado que el partido se mantiene a la expectativa del comité federal del PSOE del próximo sábado y de la comparecencia de Sánchez en el Congreso del día 9. "Estamos atentos por responsabilidad", ha zanjado, tras pedir "tolerancia cero contra la corrupción" y "máxima trasparencia al PSOE".