En directo | La Fiscalía pide el ingreso en prisión sin fianza para Cerdán

Page avisa que no pueden hacerse pasar por víctimas de Cerdán quienes en el PSOE fueron determinantes en su trayectoria

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apuntado que algunos "se quieren hacer pasar por víctimas" del exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, algo que "no podrán hacer nunca los que han sido determinantes para su trayectoria política". "Algunos se quieren hacer pasar por víctimas de Santos Cerdán o víctimas de Ábalos. Eso lo pueden hacer muchos de los que no han tenido nada que ver ni con ellos ni con sus nombramientos. Pero no lo podrán hacer nunca los que han sido determinantes en su trayectoria política", ha lanzado este lunes, justo cuando Cerdán comparece en calidad de investigado ante el Tribunal Supremo por su presunta implicación en la trama Koldo.