Tezanos, presidente del CIS, sugiere que el caso Koldo podría ser un "montaje"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, sugirió este miércoles que tras el llamado caso Koldo puede haber un "montaje" y ha remarcado que habrá que esperar a que avance el procedimiento judicial para saber si los implicados son verdaderamente "corruptos".

"Habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje", ha afirmado este miércoles el responsable del CIS tras participar en los cursos de verano de la Universidad Complutense (UCM) en el municipio de San Lorenzo de El Escorial. Tezanos ha puntualizado que "de momento hay, parece ser, jueces, personas responsables judiciales que están intentando buscar el dinero", para apostillar: "Pues no sé si lo encontrarán".

Pese al alcance de los supuestos casos de corrupción que salpican al PSOE, él no ve “motivos" para convocar elecciones anticipadas y ha afirmado que los comicios deben celebrarse en el momento que "corresponde", cada cuatro años, al margen de que "a uno le vaya bien o mal". "Yo no veo motivo y hay gente que tampoco lo ve", ha recalcado Tezanos en declaraciones a los medios.

El CIS no preguntará por el caso

Preguntado acerca del impacto que pueda tener en el electorado la crisis provocada por la supuesta trama de corrupción que afecta a dos exsecretarios de organización socialistas, Tezanos ha dicho que "no sabe muy bien" en qué consiste "en teoría" el caso Koldo y ha recordado que el CIS "no pregunta" sobre casos judiciales. "Estamos haciendo en este momento ya el barómetro del mes de julio. Vamos a hacer las encuestas y vamos a comprobarlo", ha apostillado. Sin embargo, ha considerado que todos los acontecimientos tienen "efectos" pero no se puede saber si serán "duraderos".

Acerca de la responsabilidad que debe asumir el presidente del Gobierno sobre estos casos, ha recordado que Pedro Sánchez ya ha "pedido disculpas" y ha apostado por esperar que concluyan las investigaciones para conocer si hay corrupción o no. Tezanos ha advertido que en las democracias sólidas, las elecciones "no se convocan por las encuestas". Respecto a una de las últimas encuestas del CIS que adjudica al PSOE una ventaja de siete puntos sobre los populares ha dicho que, en realidad, lo que sucede es que “baja el PP”.

El presidente del CIS dirigió el curso 'Democracia y opinión pública en el siglo XXI', donde también hizo un análisis sobre las tendencias del electorado, que, según los datos del centro, apuntan en España a una mayoría ideológica en la izquierda. A su juicio, una de las principales conclusiones es que la derecha no podría ganar las elecciones en España "a no ser que una parte de la izquierda deje de votar".