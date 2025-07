Feijóo incluye a Bendodo, Fúnez, Sirera y Llorca, mano derecha de Mazón, en el comité ejecutivo nacional

No es baladí la lista de vocales que forman parte del comité ejecutivo nacional del PP. Alberto Núñez Feijóo ha dado a conocer este sábado sus nombres: 35 que serán votados en el congreso y cinco que sí o sí saldrán elegidos porque son por su designación. No es cualquier cosa estar en esa lista de 35 porque, si en el futuro Miguel Tellado, que será el próximo secretario general del PP, deja de serlo por cualquier razón, Feijóo podrá sustituirlo por alguien de ese equipo. De hecho, en abril del 2022 no tuvo en cuenta esa circunstancia y no incluyó a nadie de máxima confianza en el comité ejecutivo nacional para ser número dos de la formación, motivo por el que le ha sido imposible pensar siquiera en sustituir a Cuca Gamarra estos meses sin la obligación de hacer un congreso nacional como el que se está celebrando estos días en Madrid.

En el comité ejecutivo nacional que ha propuesto Feijóo incluye a Elías Bendodo (número 3 del PP entre 2022 y 2023), Carmen Fúnez (vicesecretaria de organización entre 2023 y 2025), Daniel Sirera, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, y Juan Francisco Pérez Llorca, secretario general del PP valenciano.

Llorca es persona de confianza de Carlos Mazón en la formación y en el grupo parlamentario de las Corts, donde es el actual portavoz popular. Se mantiene en el comité ejecutivo la alcaldesa de València, María José Catalá, y con la misma categoría de formar parte por designación directa de Alberto Núñez Feijóo, como ya sucedió en 2022.

Entre las salidas llaman la atención las de José Manuel García-Margallo y Ana Pastor, exministros de Mariano Rajoy.

Comité ejecutivo nacional

35 vocales sometidos a votación del congreso:

-Sofía Acedo Reyes

-Lope Afonso Hernández

-Mario Arias Navia

-Noelia Arroyo Hernández

-Luis Barcala Sierra

-Elías Bendodo Benasayag

-Isabel Blanco Llamas

-Juan Bravo Baena

-Francisco Conde López

-Gema Cortés Luna

-Rocío Dívar Conde

-Alberto Fabra Part

-Juan Fernández Benítez

-Sandra Fernández Herranz

-Carmen Fúnez

-Cuca Gamarra Ruiz-Clavijo

-María José González Revuelta

-Ana Guarinos López

-Mirian Guardiola Salmerón

-José Luis Martínez-Almeida Navasqües

-Guillermo Martínez Arcas

-Esther Martínez Fernández

-Luis Menor Pérez

-Antonio José Mesa

-Ester Muñoz de la Iglesia

-Janette Novo

-José Enrique Núñez Guijarro

-Juanfran Pérez Llorca

-Antonio Repullo Milla

-Antonio Sanz Cabello

-Sergio Sayas López

-Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino

-Daniel Sirera Bellés

-Poli Suárez Nuez

-Miguel Tellado Filgueira

Cinco vocales del comité ejecutivo nacional designados por el presidente. No se votan:

-Cayetana Álvarez de Toledo

-Elena Candia

-María José Catalá

-Manuel Cobo

-José Manuel Romay Beccaría

Comité de dirección

-Alberto Núñez Feijóo, presidente.

-Miguel Tellado, secretario general y con competencias en organización.

-Ester Muñoz, portavoz en el Congreso de los Diputados.

-Alicia García, portavoz en el Senado.

-Borja Sémper, portavoz nacional y vicesecretario de cultura y deporte.

-Esteban González Pons, portavoz en el Parlamento Europeo.

-Cuca Gamarra, vicesecretaria de regeneración institucional.

-Alma Ezcurra, vicesecretaria de coordinación sectorial.

-Carmen Fúnez, vicesecretaria de política social, incluida sanidad.

-Jaime de los Santos, vicesecretario de educación e igualdad.

-Juan Bravo, vicesecretario de hacienda, vivienda e infraestructuras.

-Alberto Nadal, vicesecretario de economía y desarrollo sostenible.

-Elías Bendodo, vicesecretario de política autonómica y municipal y análisis electoral.

-Noelia Núñez, vicesecretaria de movilización y reto digital.

-Dolors Montserrat, invitada por ser la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE).