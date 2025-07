El PSOE resiste sin convicción para frenar la hemorragia electoral: “La situación es grave y puede que irreversible”

Desde el PSOE insistían en el “cierre de filas total” tras Pedro Sánchez. Gente con "cara enchufada y reafirmación y orgullo de partido". Los ministros ahondaban en la idea de “apoyo muy mayoritario” detrás del presidente del Gobierno, como ocurrió en el Comité Federal donde la voz discordante solo la puso Emiliano García-Page y, de alguna manera, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. Eso no es nuevo, sí que hubo “menos euforia de la habitual”. “La sensación es que la situación es grave y no se sabe si irreversible”, señala alguien que se sienta en el puente de mando.

Pero la impresión con la que marcharon de Ferraz la mayoría de los integrantes del Comité Federal es que Sánchez ha intentado poner un “parche” y, por primera vez, se ha mostrado que “no controla el partido” y que “no está al frente de nada”.

“Esto tiene muy mal apaño”, confiesa un dirigente socialista y reconocido ‘pedrista’ de primer orden, lamentando que el presidente está mostrando ahora “poca visión de lo que puede venirnos encima”.

El PSOE ha sumado a la debilidad por el caso de corrupción de presuntas mordidas de obra pública con Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, el golpe sobre la mesa de las militantes feministas asqueadas por los audios donde se repartían mujeres prostituidas. “Aquí el PSOE se sitúa frente a una crisis de identidad. ¿Qué tipo de partido somos? ¿Sigue el machismo dominando?”, se pregunta un dirigente, para concluir que esto es “una crisis muy importante” que además aflora en un momento de máxima debilidad de Sánchez. Lo que, a su vez, despierta muchas incógnitas de por qué ha resurgido ahora y no antes. "Ha comenzado el post".

“El golpe de Salazar” lo han perpetrado “desde dentro” y “eso significa que nos vamos por el desagüe” si se adentra el partido en una “guerra de guerrillas”. “Pedro está intentando manejar situación, pero no sabe por dónde le vienen”.

Es más, obviando la gravedad del motivo que ha llegado a la renuncia de Paco Salazar y solo desde una visión política, hay dirigentes incluso de los próximos a al presidente, que reconocen que todo responde a una “guerra oculta de venganzas pasadas”.

El PSOE acudía a su Comité Federal para tratar de cerrar la grave crisis del caso Santos Cerdán con dos objetivos: un paquete de regeneración democrática y una nueva ejecutiva. “Todo eso saltó por los aires con el caso de Paco Salazar”, señala el responsable de una importante agrupación provincial. “Además en este caso hay un escenario muy diferente porque se trata de fuego amigo”, agrega.

Las medidas impulsadas por Sánchez, que las confió a un grupo de socialistas no muy conocidos y con los que no habla a diario pero en los que confía ciegamente y ellos en él, refuerzan al comité de ética y garantías del PSOE. Pero eso y los movimientos en la Ejecutiva, critican en las filas del partido, son “cambios que no sirven de nada” porque los nuevos son rostros “que nadie los conoce” y eso “no conduce ni a ilusionar a los nuestros”, máxime cuando “no hay tiempo que perder”. Nadie oculta que la moral de la tropa sigue por los suelos. Hay desánimo y desazón.

“El problema es que no hay certidumbre y que Pedro Sánchez ya no tiene naves que quemar o escudos que poner delante para evitar el desgaste directo”, describía un cargo orgánico que lamentaba el “mal final” por el que ve transitando al proyecto que él todavía apoya.

Los que tiene que estar más en contacto con la calle lamentan que se ha “perdido el relato” para contar a la ciudadanía y combatir los mensajes de la derecha. En un contexto en el que no solo “pasan cosas” en el PSOE, como denuncian dirigentes con cargo institucional que tienen que dar la cara ante los periodistas. “El ambiente de impunidad y silencio mediático con el PP es aterrador” y “eso también es un mensaje que estamos entendiendo”, al tiempo que recuerdan como en el seno de la Xunta de Galicia “se callaron meses” que estaba un consejero denunciado por acoso.

En el fondo, coinciden, se ha “perdido la credibilidad” y eso pone difícil desarrollar la “idea de resistir, combatir y esperar un tiempo mejor para no dar por perdido el siguiente escenario electoral” porque, expone un militante con trienios de dirigente pero hoy sin poder orgánico, “cada día que gane (Sánchez) el PP se debilita”.

Sin embargo, en el PP creen que la situación en el PSOE y la constante apuesta por la “centralidad” de Alberto Núñez Feijóo este fin de semana les atraerá “a chorros” voto de las mujeres. Por su parte, la lectura que hacen en el PSOE es que lo ocurrido solo “aumentará el voto indeciso”.

Resistir en el Gobierno sin abrir las urnas

Un escenario de ir a las urnas que quieren alejar lo máximo posible porque justo ahora “el problema está en el partido” donde “vuelve a estar todo el mundo de brazos caídos”, ya que nadie “levanta el ánimo de una militancia que asume el fin de ciclo”.

“Los gobiernos gobiernan, no resisten”, resume un dirigente del Comité Federal con cargo institucional, que añora que ahora mismo solo hay “cierre de filas tras Sánchez pero sin rumbo y sin ánimos”. Por eso, hay quién todavía se aferra a que la comparecencia del 9 de julio en el Congreso supondrá la inflexión tras el testeo a los socios y, después, “cambiará el gobierno, ahora o a la vuelta del verano” porque hay que “rearmarse algo” antes de ir a las urnas, concluyen.

“Es importante ponerse las pilas y trabajar para recuperar la ilusión”, apuntaba un cargo gubernamental, porque “hay que mantener el ánimo si es que quieres cambiar las cosas”. “Así, como ahora, es difícil llegar al 27.”

Resistir en el Gobierno sin abrir las urnas es la hoja de ruta que marcó Pedro Sánchez en el Comité Federal y sobre eso no hay dudas en el PSOE. Otra cosa es que haya ilusión, convicción o esperanza en que esa resistencia sirva para algo porque el desánimo es extendido entre los cuadros del partido en la ejecutiva federal y en los territorios.

“El estado de ánimo hay que moderarlo y a eso no nos están ayudando ni los medios de comunicación menos enemigos”, señala un dirigente territorial. La sensación es que después de años en los que todo le salía bien a Pedro Sánchez, ahora todo le sale mal. “No sueltan la presa. No somos capaces de que nada funcione. ¿De verdad no hay ninguna medida de todas las que se presentó que esté bien?”, se preguntan con frustración los socialistas al mando.

Con todo, nadie en la cúpula del PSOE tiene dudas de que el Gobierno seguirá adelante. “Los socios están en su teatro”, dicen, pero no hay temor a que Sumar se salga del Consejo de Ministros y rompa la baraja. “Ellos nos necesitan tanto como nosotros a ellos”, agrega una dirigente. Igual creen que pasa con el PNV, que necesita a los socialistas vascos en el gobierno de Euskadi y en decenas de ayuntamientos donde el apoyo del PSE les permitió frenar a Bildu. E incluso se muestran convencidos de que el apoyo de Junts, aún siendo el menos incierto está garantizado: “No se fían de nadie pero de quién menos, del PP”.

Relevo en el partido

“La bala orgánica la quemó Sánchez este sábado”, admiten en su equipo. Los cambios presentados en el Comité Federal están hechos y si siguen saliendo informaciones sobre corrupción o escándalos que cerquen al PSOE no podrá convocar de nuevo una reunión extraordinaria y hacer más reformas en la dirección socialista. “Esa vía está ya agotada”, insisten. Le quedan otras como la de una crisis profunda de Gobierno. “Es verdad que en la reunión hubo un debate más duro que otras veces pero aún así fue mucho menos exigente de lo que se ha contado fuera”, insisten voces socialistas que estuvieron en esta cita federal.

El daño personal a Sánchez es casi tan visible como el político y eso ayuda a muchos a moderar su tono contra el secretario general. “Era evidente que está destrozado personalmente”, concluye otro asistente al Comité Federal. “Hay que ayudarlo a seguir”, añade. “El sanchismo ha matado al sanchismo”, agrega otro dirigente convencido de que la recomposición de su figura política será muy difícil, más que la física que parece que va recuperando peso poco a poco tras días duros que lo han llevado a estar “demacrado y mucho más delgado”.