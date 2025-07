Junqueras presiona a Sánchez e Illa y deja en el aire su apoyo al nuevo modelo de financiación

Nadie dijo que sería fácil y la realidad así lo ha confirmado. A dos días para que el Gobierno y la Generalitat presenten en una Comisión Bilateral en Barcelona los avances en financiación para Catalunya, ERC ha avisado de que el nuevo modelo no tiene garantizado su apoyo. Una advertencia que ha lanzado el propio líder de los republicanos, Oriol Junqueras, que ha considerado que los socialistas no han presentado aún una propuesta lo suficientemente ambiciosa: "ERC no se puede conformar con nada que no sea lo mejor para Catalunya".

¿Cuál es el problema? Uno de ellos, el papel de la futura Agència Tributària de Catalunya. Las dos partes -socialistas por un lado y republicanos por el otro- están de acuerdo en que Catalunya tiene que recaudar una "parte sustancial" de sus impuestos, como por ejemplo el IRPF, pero no se ponen de acuerdo en cómo ejecutarlo. ERC quiere que la hacienda catalana pueda ejercer en "plenitud" sus competencias y cree que la oferta de los socialistas deja la agencia catalana en una posición "subordinada" respecto a la agencia estatal.

El líder republicano no ha querido entrar en detalles, pero ha dado a entender que la negociación está encallada es en hasta qué grado tienen que "coordinarse" las dos agencias. ERC considera que los dos entes tienen que colaborar cuando sea oportuno, por ejemplo en la lucha contra el fraude fiscal, pero que esto no puede dejar el ente catalán en una posición de inferioridad. Además, también está pendiente concretar las transferencias de recursos materiales humanos de la agencia estatal a la catalana.

La amenaza de los presupuestos

Junqueras no ha dado por rotas las negociaciones y cree que hasta el lunes hay tiempo para seguir hablando, pero ha advertido de que, si no hay acuerdo, ERC no podrá seguir dando estabilidad al Gobierno de Sánchez en Madrid y al ejecutivo de Illa en Barcelona. "Si alguien en el partido socialista cree que no hay prisa para llegar a un acuerdo, sabrán también que no habrá nuevos acuerdos", ha advertido el republicano. Una amenaza velada de que, si no hay pacto sobre la financiación, ERC no apoyará ni los presupuestos estatales ni los catalanes.

Una de las claves en la negociación es la proposición de ley que se tiene que presentar en el Congreso para que Catalunya pueda recaudar sus impuestos. Como por ahora no hay acuerdo con el PSOE sobre la materia, Junqueras ha anunciado que ERC en los "próximos días" registrará la norma por su cuenta. Es decir, presentará su propuesta como medida de presión para que los socialistas se mojen.