Andalucía estalla contra el acuerdo de financiación con Cataluña y el Gobierno le ofrece acogerse al mismo modelo

La Junta de Andalucía está dispuesta a liderar la respuesta de las comunidades gobernadas por el PP, y algunas también del PSOE, contra el acuerdo anuncios este lunes en Cataluña que a través de una negociación bilateral, sienta las bases de un nuevo modelo de financiación autonómico. Considera que los principios en los que se basa son "inconstitucionales, antidemocráticos y un caso de corrupción política" por lo que cierra las puertas a cualquier negociación bilateral para asumir el mismo nivel de autogobierno y reitera su intención de acudir al Tribunal Constitucional en cuanto se concreten más los términos de este nuevo sistema. El Gobierno, por su parte, insta a Juanma Moreno a seguir los pasos de Cataluña y solicitar un mayor nivel de autogobierno.

El punto de partida de este sistema, basado en el acuerdo suscrito para la investidura de Pedro Sánchez, supone que Cataluña, de forma progresiva pase a gestionar los 30.000 millones de euros que se recaudan en la comunidad a través de su agencia autonómica y que sobre esta base aporte un cupo de solidaridad para el resto de territorios. Como compensación, el Ejecutivo realizará una aportación adicional en relación con sus competencias. El modelo planteado defiende el principio de ordinalidad (que supone un equilibrio entre lo que un territorio recauda y lo que recibe del sistema) y esboza la supresión de los tres fondos que en el actual sistema equilibran los territorios: el de Garantía; el de Suficiencia; el de Cooperación y el de Competitividad. Este último aspecto, no obstante, supone un cambio del sistema completo de financiación que afecta a todos los territorios y no sólo a las relaciones con Cataluña por lo que su aprobación genera aún más interrogantes y no está aún cerrada.

Andalucía, una comunidad en la que se recauda una cantidad inferior a la que se recibe a través de las transferencias del sistema de financiación, puede ser por tanto de las más afectadas por este modelo. Si tomamos como referencia el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) de agosto de 2024, en el año 2022, en Andalucía se recaudaron 20.381 millones de euros y se ingresaron 26.481 millones de euros gracias precisamente a mecanismos de compensación basados en criterios como la población, la edad media o el territorio.

Por eso, la Junta reivindica un cambio del modelo de financiación precisamente que defienda una mayor solidaridad entre territorios y rechaza que se aborde en negociaciones bilaterales y que sea para favorecer a los territorios en los que más se recauda: "El cupo separatista rompe la igualdad entre españoles y es un paso más para sacar el Estado de Cataluña. Es un golpe duro a España, ideado por los independentistas y ejecutado por el dúo Sánchez-Montero en extrema debilidad. Andalucía hará valer su fuerza para combatirlo", apuntó el presidente andaluz, Juanma Moreno en un mensaje difundido en redes sociales.

"Es un mísil a la unidad de España y a la igualdad entre territorios. Quieren hacer un sistema de financiación privilegiado que no está contemplado en la Constitución y que no podemos permitir. Se está atacando a los pilares de la democracia y creando españoles de primera y de segunda", advierte la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, quien subraya que este sistema singular bilateral sólo está recogido en la Constitución para País Vasco y Navarra, por lo que incide en que habrá un recurso de inconstitucionalidad en cuanto se concreten los términos.

Lo cierto es que los estatutos de autonomía, los de Cataluña y los de Andalucía, sí abren la vía a generar Agencias de Recaudación con más competencias y a un marco de negociaciones bilaterales. Y en esto se apoya el Gobierno central y el PSOE -A para presionar al Gobierno de Juanma Moreno y reclamarle que en vez de cuestionar el acuerdo pida para Andalucía lo mismo que obtenga Cataluña. "La Junta critica que haya una comisión bilateral cuando tiene la opción perfectamente para convocarla. Hay que creerse el estatuto de andalucía y profundizar en la autonomía. Somos una comunidad autónoma y eso nos habilita a avanzar en la recaudación impositiva", explica el delegado del Gobierno Pedro Fernández.

En esta misma línea, desde el Ministerio de Hacienda subrayan que la intención es ofrecer a Andalucía el mismo acuerdo que se alcance para Cataluña. Y de hecho así lo recoge la documentación difundida que señala que el modelo es trasladable a otras comunidades autónomas que lo soliciten.

Es el mismo modelo que ya se planteó con la quita de deuda. Primero se acuerda la medida con Cataluña y después se ofrece al resto de comunidades autónomas con criterios que permitan mantener un cierto equilibrio territorial (de hecho Andalucía fue finalmente la más beneficiada en los cálculos realizados). Pero la respuesta de Andalucía será la misma que dio con la condondación: rechazo rotundo a cualquier negociación bilateral o a cualquier medida que parta de los pactos suscritos con la Generalitat.

De fondo, siempre, la carrera electoral, y los comicios previstos para 2026 en Andalucía. La ministra de Hacienda no acudió a la reunión celebrada en Barcelona, pero tanto el PP-A, a través de su secretario general, Antonio Repullo, como la Junta de Andalucía la señalaron directamente: "Desde Andalucía le decimos que si no es capaz de defender a todas las CCAA frente al despropósito del cupo separatista. Si no se siente preparada para defender la igualdad de todas las comunidades le pedimos que se marche y que ponga a otro ministro que no tenga miedo a defender la igualdad de los españoles", apuntó la consejera de Hacienda.