ERC ve insuficiente la nueva financiación y exige "concreciones"

El vaso medio lleno. Así es como ERC ve el acuerdo que han alcanzado este lunes el Gobierno y la Generalitat sobre la financiación de Cataluña. "La música suena bien, pero las concreciones son mínimas", ha dicho el portavoz adjunto del partido, Isaac Albert. La opinión de los republicanos era una de las más esperadas de la jornada, ya que fue este partido quien puso esta reivindicación sobre la mesa tanto al PSOE como al PSC a cambio de dar estabilidad a Pedro Sánchezen el Congreso y a Salvador Illa. El partido de Oriol Junqueras no está satisfecho con el resultado, pero ve margen para reconducir la situación.

Hay dos elementos clave del acuerdo de financiación que en ERC no acaban de ver claro. El primero es que considera que la hacienda catalana, pese a ganar en competencias, sigue teniendo una posición "subordinada" respecto a la hacienda estatal. Ellos querrían una Agència Tributària de Catalunya (ATC) con más margen de maniobra respecto a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT): "La hacienda catalana tiene que tener autonomía. Coordinación sí, subordinación no".

El segundo elemento que ERC ve con recelo es que considera que no hay una apuesta decidida porque la nueva financiación respecte el principio de ordinalidad, es decir, que en el reparto de recursos entre las comunidades, los recursos per cápita de las autonomías más ricas no queden por debajo del de los territorios menos ricos. En el acuerdo de este lunes suscrito entre el Gobierno y la Generalitat este principio solo queda recogido en el preámbulo del texto, pero no en la parte efectiva donde se recogen los acuerdos. "Que salga solo en el preámbulo demuestra que el PSOE arrastra los pies. Valoramos que se mueva, pero necesitamos más concreción", ha concluido.