Leonor recibe la Medalla de Galicia: “Puedo dar fe de que aquí me sentí como una gallega más”

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, forma parte, desde este lunes, de los condecorados con la Medalla de Ouro de Galicia, la máxima distinción de honor, de carácter civil, que otorga el Ejecutivo gallego. En un breve acto, que apenas ha durado media hora, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le colgó la condecoración entre palabras de agradecimiento y alabanzas a su paso por la comunidad.

Leonor ha entrado a las 10.30 horas en una soleada Praza do Obradoiro en la que aún había poca afluencia de personas, acompañada por Rueda; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saíz; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. Entre gaitas y tambores, la princesa ha saludado, antes de entrar al Pazo de Raxoi, donde se ha celebrado el acto de entrega, al equipo de Gobierno gallego en su totalidad.

“En esta tierra de emigrantes he recordado a todos los gallegos que tuvieron que dejar su casa para buscar una vida mejor”. Con estas palabras inició la princesa de Asturias su discurso, en el que intercaló gallego y castellano y en el que no faltaron palabras en recuerdo de su paso por Marín, que ahora finaliza: “Hoy Galicia es una tierra acogedora y he podido dar fe porque aquí me he sentido como una gallega más. Mi vida fue muy intensa y exigente, pero también pude disfrutar del buen ambiente en cada lugar que pise... la comida... sobre todo los furanchos".

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que fue el primero en tomar la palabra, pronunció un discurso marcado por la “inestabilidad” de la política nacional. “Su Alteza Real forja una alianza para siempre con el conjunto de Galicia, en general, y con las gentes del mar en particular”, en un discurso en el que, al igual que la princesa, ha mezclado gallego y castellano.

Tras escuchar el himno de Galicia, Leonor pasó a firmar el Libro de Ouro en el despacho de la Presidencia de la Xunta. Allí, Rueda le hizo entrega de los regalos institucionales: un ejemplar del álbum Nós, de Castelao, e a Obra Completa de Rosalía de Castro.