Sémper anuncia que tiene "un tumor cancerígeno" en "fase muy primigenia"

Borja Sémper, portavoz nacional del PP, ha anunciado ante los medios de comunicación que, en un chequeo rutinario, los médicos le han detectado un "tumor cancerígeno" en "fase muy primigenia". El político vasco (49 años) ha apuntado que las "perspectivas médicas son razonables" y la "expectativa es de curación".

Al acabar la tradicional rueda de prensa de los lunes tras el comité de dirección y responder a preguntas de los periodistas, Sémper ha dicho que pasaba a explicar "una cosa" que no tenía "mucho que ver con la política", pero que sentía que es su "responsabilidad" compartirla con la sociedad, sobre todo para aclarar por qué en los próximos meses su presencia pública puede disminuir. Siempre animoso, Sémper ha llegado a bromear ante los periodistas: "Sus preguntas son complicadas a veces, pero no serán nunca tan complicadas como el reto que afronto". Sin detallar de qué tipo de cáncer se trata, el diputado ha dicho que sentía cierto pudor hablando de este aspecto de su vida, pero ha preferido explicar él directamente lo que está viviendo para "que no se cuente de otra manera y se cuente mal".

El diputado conservador ha comentado que el tratamiento “exigente” que debe realizar --“como tantos cientos de miles de españoles lo hacen cada año”, ha añadido-- va a suponer que su "físico cambie” y que su “presencia pública" también se "vea alterada”. "A ver cómo va el tratamiento y mi disponibilidad para poder seguir ejerciendo estas ruedas de prensa", ha continuado. Su idea es seguir trabajando y ejerciendo su labor de portavoz del PP en la medida que pueda. "Esto ha alterado mi vida en lo personal y en lo profesional vamos a intentar que lo altere lo menos posible", ha dicho ante las cámaras. "Todo mi esfuerzo va a estar encaminado a curarme”, ha afirmado.

El impacto de la enfermedad en España

El portavoz ha recordado que en torno a 300.000 españoles son detectados de cáncer al año. "Ha sido una suerte, dentro de la inmensa jodienda que esto significa, que [el tumor] se haya encontrado en un estadio tan primigenio y tan primario", ha afirmado. Sémper ha dedicado unas palabras de agradecimiento a Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, por la "inmensa talla humana" que le ha demostrado estos días, tras conocer su enfermedad. Ese apoyo también lo ha recibido, ha añadido, del resto de sus compañeros del PP. "Me siento absolutamente arropado por mi familia, mis amigos y también por mi partido. No quiero que esto suene a drama, pero deciros que, si me veis menos o con algún cambio, es por esto. Confío en que en no demasiado tiempo podamos celebrar mi curación. Entre otras cosas porque la alternativa no me gusta nada", ha acabado, tirando de nuevo de su humor y buen carácter.

Sémper ha estado en la primera línea política del PP casi toda su vida y la mayoría de años como alto cargo del partido en el País Vasco, donde sufrió el acoso de la banda terrorista ETA. Solo hizo un paréntesis de apenas tres años, entre enero de 2020 y enero de 2023, cuando Feijóo le ofreció volver como portavoz de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas que hubo aquel año.

La noticia sobre su enfermedad ha tenido un amplio eco en redes sociales. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, le ha escrito un mensaje de ánimo.

También el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, y el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se han sumado a esas muestras de apoyo a través de sus redes sociales y le han deseado "mucho ánimo y fuerza". Igual que el propio líder del PP, que ha colgado una foto con él de esta misma mañana tras el comité de dirección.