La UCO busca dinero de mordidas de la trama Cerdán en billetes escondidos en trasteros, azoteas o cuartos de contadores

Se habrá de buscar “en garajes, plazas privadas de aparcamiento (incluidos los vehículos estacionados en las mismas) y cualesquiera otras dependencias anexas al domicilio particular, sede social u oficinas, tales como sótanos, trasteros, cuartos de contadores, de calefacción o de archivo, azoteas, etc..., así como cualquier caja fuerte, cuarto blindado o similar que pudiera encontrarse en el interior de los inmuebles….” Las peticiones de entrada y registro que formula la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra miembros de la trama Koldo-Ábalos-Cerdán contemplan ese largo listado de rincones donde pudiera guardarse dinero en efectivo, joyas o monederos de criptomoneda.

Corren el riesgo estas solicitudes de ser prolijas, pero tratan de que no quede escondite sin prever cuando se elevan al juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Es también consecuencia -sostienen fuentes conocedoras de la investigación- de una sospecha que los investigadores pueden extraer de los numerosos episodios e indicios en los que los protagonistas de la trama intercambian dinero en efectivo.

Los billetes contantes y sonantes tienen en la investigación de la trama Cerdán, hasta el momento, un protagonismo mucho mayor que las tarjetas de crédito, omnipresentes en otros casos de corrupción. No se las menciona, como si estuvieran ausentes en la cartera del entonces ministro Ábalos en una de sus más famosas de conversaciones con Koldo García Izaguirre, la del 23 de noviembre de 2023: “Yo qué sé, Koldo. Yo solo sé que no tengo un puto duro. Pero, pero, no sé, que voy con cincuenta euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas”.

A por el dinero

Las pesquisas en pos de efectivo es otro detalle crucial en la búsqueda del dinero, la prueba principal de los supuestos delitos cometidos por la red, que no termina de aparecer. La UCO no solo está tras las 479 cuentas cuyas numeraciones buscaron los guardias en el Fichero de Titularidades Financieras, el reservorio de información para prevenir financiaciones de mafias y terrorismo que se creó bajo mando de la Secretaría de Estado de Economía.

Con ser complicada la búsqueda del huellas de transferencias o movimientos superiores a 300 euros habiendo pasado más de 10 años del punto de partida de la investigación (2014), el rastreo es aún más difícil si lo que se han trasladado son fajos de billetes.

Las mencionadas fuentes le conceden pocas posibilidades de permanencia al dinero en efectivo “habiendo pasado tanto tiempo desde que saben ellos que son investigados”, pero le dan a la vez el valor de que su búsqueda es más compleja. Y las apariciones de dinero en efectivo menudean en el caso. El 21 de enero de 2021 Koldo García le dice a Santos Cerdán: “450 euros se le dieron en tres sobres”. Es en la misma conversación, también clave en el caso, en la que el ex número 3 del PSOE le recrimina a Koldo: “¡Que no quiero que hables de esto, que no se habla”.

La operativa de los sobres y las entregas de efectivo acompaña de forma paralela a las transferencias o donaciones que hacían las empresas de la trama, como Servinabar con la fundación Fialdelso de José Luis Ábalos. En noviembre de 2023, Koldo se graba a sí mismo hablando con el ya exministro, diciéndole: “El hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante mía”, y más adelante: “Te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quienientos que le daba el de Guipúzcoa”, por Antxon Alonso, el dueño de la firma Servinabar.

Olfateando la pasta

Hasta el momento, la Guardia Civil ha empleado en los registros de esta investigación incluso perros entrenados para la búsqueda de billetes. En dos ocasiones, los canes han entrado en casa del comisionista Víctor de Aldama, en marzo y noviembre de 2024.

En el inicio de la investigación, cuando lo que se miraba eran comisiones en la compraventa de mascarillas, la UCO tomó nota de la confesión de Aldama según la cual resolvió un “desencuentro” con Santos Cerdán dándole 15.000 euros en efectivo.

De la misma forma, los investigadores creen que aquellos contratos de las mascarillas o favores recibidos para el rescate de Air Europa “constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Aldama venía pagando a Koldo, al menos desde octubre de 2019 en una suerte de nómina (…) y al menos hasta septiembre de 2022” ya con Koldo y Ábalos fuera del ministerio.

Muchos billetes

No llevó la UCO perros a la casa y el bajo aledaño de Ábalos en Valencia en el registro del pasado 10 de junio, sin embargo, pese a que, para pedirle al juez permiso para la entrada, los agentes del teniente coronel Antonio Balas, que ya habían constatado que Ábalos dejó de usar visas, argumentan: “Se consideran lugares susceptibles de albergar y contener información –física y digital–, efectos de interés para la investigación así como dinero en efectivo”. De la misma manera se habla de posibles cantidades de dinero en metálico en peticiones de registros a los empresarios Antonio Fernández (Obras Públicas y Regadíos) y José Ruz (Levantina Ingeniería y Construcción).

“El cash siempre está de fondo”, sostiene una de las mencionadas fuentes conocedoras de las pesquisas, para explicar que la búsqueda de efectivo es básica y habitual en cualquier registro a implicados en corrupción o crimen organizado. Para la UCO también parece bastante sustentado el intercambio de dinero en encuentros personales, privados, tal y como, supuestamente, ordenaba Santos Cerdán buscando la máxima discreción.

Son, ciertamente, las entregas que menos rastro dejan. No solo de fajos de billetes, también de “otros medios de pago, obras de arte, joyas y similares que tengan un valor notable”, consideran los guardias en una de sus peticiones de registro concedidas hasta ahora.

La búsqueda del dinero en metálico y de su rastro ha comprendido también la forma en que, supuestamente, y a través del bar Franky de Pamplona, premiaba Acciona a Koldo García. Presuntamente fue idea del asesor fiscal del bar, Miguel Moreno: el bar envía una factura ficticia a Acciona; la constructora paga con una transferencia al bar; el Franky, con el dinero cobrado ya, se lo entrega a Koldo García.

Cómo se hace esa entrega lo expresa gráficamente la UCO en un diagrama enviado al juez para explicar de un vistazo lo que los guardias llaman “método de compensación” de la trama: dibujado en el centro del esquema, un fajo de billetes verdes de 100 euros y el apunte “efectivo”.