El PP evita rescatar al Gobierno y rechazará el decreto 'antiapagones' pese a la presión de las eléctricas

El PP votará 'no' al decreto 'antiapagones' del Gobierno, lo que provocará que la norma decaiga este martes después de que varios de los aliados del Ejecutivo hayan anunciado que rechazarán esta iniciativa. Tras mantener la incógnita durante todo el día y pese a la presión de las eléctricas, fuentes populares han anunciado que se opondrán a la norma y defienden que no están de acuerdo "en la parte referida al apagón". Además, adelantan que respecto a los otros asuntos que se incluyen en este texto presentarán una proposición de ley, coordinada con las comunidades autónomas, para "garantizar las inversiones necesarias en materia de energía".

"No avalamos la política energética de este Gobierno, no avalamos este supuesto plan 'antiapagón' que no es más que un intento de ocultar sus errores y lavar sus culpas. No lo apoyamos por coherencia, por responsabilidad y por respeto a la verdad. No apoyaremos en definitiva una política energética suicida que pone en riesgo la seguridad, la economía y la confianza de todo un país”, ha sentenciado el diputado del PP, Guillermo Mariscal, desde la tribuna de prensa del Congreso.

Además, Mariscal ha denunciado que el Gobierno haya "salpicado" el real decreto con medidas "por aquí y por allá" que podían contentar a los distintos grupos parlamentarios para "ocultar el veneno que en realidad contiene el texto" que, según ha dicho, no es "otra cosa que pretender el aval de su política energética". En este sentido, ha criticado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que se "cerraran" a las propuestas que Alberto Núñez Feijóo puso sobre la mesa.

Minutos antes de las palabras de Mariscal, fuentes del PP adelantaban el rechazo de su formación y daban por hecho que el texto decaerá ante el 'no' de Junts, Podemos y BNG. "La derrota es total", aseveraban las mismas voces antes de aclarar que "no es labor de la oposición rescatar a Pedro Sánchez del abandono de aquellos que le hicieron presidente". "Si no tiene el apoyo de la Cámara, que busque el apoyo de las urnas", le retan.

Los socios

Al comienzo del debate, la propia Aagesen trataba de presionar a los populares y a sus socios para que permitieran la convalidación de la norma. "Hay poderosas razones para apoyar este real decreto ley", ha dicho tras recordar que la ley contiene "muchas de las propuestas" planteadas por los grupos. Así, ha reclamado a todos los partidos "responsabilidad política y altura de miras" con la ciudadanía y con las empresas que reclaman estas medidas. "Quiero pensar que esta cámara está preparada para responder a todos estos agentes, a la ciudadanía, a la sociedad...", remataba.

Sin embargo, sus palabras no han surtido ningún efecto. Ni siquiera en sus propios socios. Podemos, que ya avisó este lunes de que votaría en contra ha insistido en reprochar al Gobierno que el real decreto no "frena al oligopolio eléctrico" y que "las posibilidades de que haya un nuevo apagón son exactamente las mismas" se apruebe o no. El diputado del BNG, Nestor Rego, se ha expresado en la misma línea, señalando que el real decreto ahonda en un modelo de transición energética "insostenible y al servicio del oligopolio".

Y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, también ha anunciado su voto negativo desde la tribuna del Congreso, avisando a Sánchez de que sus votos no son "un cheque en blanco". “Ustedes quieren negociar y negociar no consiste en poner cuatro zanahorias pequeñitas para contentarnos. Si quieren los votos de Junts tienen que negociar y tienen que cumplir y se negoció un acuerdo y no se está cumpliendo el acuerdo”, ha sentenciado, dejando claro que su 'no' al real decreto responde más a la compleja relación entre PSOE y Junts que al contenido del texto.