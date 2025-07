Última hora de la UCO, Santos Cerdán, Ábalos, caso Koldo y Adif, en directo

Anticorrupción se opondrá a la libertad de Cerdán por la "relación económica furtiva" con las empresas de la trama

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no ve ningún motivo para que se levante la medida de prisión provisional que pesa sobre ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, desde que fue a declarar al Tribunal Supremo por el caso Koldo el pasado 30 de junio. Una semana y media después ya impugnó el escrito presentado por su defensa solicitando su puesta en libertad y recientemente firma otro escrito en el que abunda en los indicios contra la trama. Apunta a Fernando Merino, ex directivo de Acciona, por su "relación económica furtiva" con el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos, y por las conversaciones que apuntan al cobro de comisiones ilegales.