El PP registra en el Congreso las 50 preguntas que Feijóo planteó a Sánchez sobre corrupción

Alberto Núñez Feijóo llegó el pasado 9 de julio al Congreso con un taco de hojas grapadas en las que tenía 50 preguntas que le quería hacer a Pedro Sánchez sobre los supuestos casos de corrupción en el seno del PSOE. El líder del PP, escudándose en los escasos diez minutos que tenía para confrontar contra el presidente del Gobierno, le entregó ese listado a la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, para que se las diera a Sánchez. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo hizo caso omiso a ese documento. Ahora, los populares han registrado esas 50 cuestiones en el Congreso para obligar al Gobierno a dar una respuesta oficial.

Con el estallido del 'caso Cerdán', Sánchez se vio obligado por sus propios socios parlamentarios a comparecer en el Congreso y dar explicaciones sobre este caso de corrupción. El líder de los socialistas se presentó como un "político limpio" y anunció un plan para poner coto a la corrupción. Nada dijo de las preguntas de Feijóo. Los populares, ahora, dirigen todas esas cuestiones al Gobierno, aunque serán los distintos ministerios los que deban dar una respuesta, ya que las preguntas no se pueden dirigir al jefe del Ejecutivo ni este las contesta.

Los populares han dividido el medio centenar de preguntas en distintos bloques. Por un lado, preguntan sobre la relación de Sánchez con José Luis Ábalos, si le comunicó con antelación la existencia de un informe de la UCO, si le cesó por "conocer de antemano la existencia de mordidas" o si tiene la certeza de que "no existió ninguna alteración o manipulación" de las primarias del PSOE. Por otro, sobre Santos Cerdán y su implicación en los presuntos casos de corrupción. También por el rescate a Air Europa, por la supuesta relación de Armengol con la trama de venta de mascarillas y por la situación del fiscal general del Estado.

Los trámites

El PP asegura que, con este paso, "obligará" a que el Gobierno responda por escrito a todas estas cuestiones. Sin embargo, deberán pasar primero el filtro de la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar. Lo habitual es que se dé trámite a todas las preguntas, pero existen algunos límites. Uno de ellos es que la Cámara baja tiene entre sus funciones controlar al Gobierno, pero no a los partidos políticos. Así, todas las preguntas sobre la supuesta corrupción en el seno del PSOE podrían ser rechazadas.

Además, si las preguntas son aceptadas, los distintos ministerios tienen mucho margen a la hora de responder a las mismas, pudiendo señalar que desconocen el caso por el que se les pregunta o que no pueden decir nada al estar judicializado. Así, la estrategia del PP podría chocar con el mismo muro de indiferencia que le aplicó Sánchez a Feijóo el pasado 9 de julio.