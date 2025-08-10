Carrillo, precursor de la polémica enmienda de Jumilla: "En Vox nadie me ha criticado por ser homosexual"

Jumilla acapara titulares a causa de la enmienda que impide celebrar ritos religiososen instalaciones deportivas municipales. Aunque la medida aprobada fue fruto del PP y contó con la abstención de Vox, fueron los de Abascal los que llevaron la propuesta al Pleno. En realidad, Vox presentó una moción de siete puntos que en la enmienda del PP se resume en dos, pero la modificación de los usos de los espacios públicos se mantiene igual.

Juan Agustín Carrillo, único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Jumilla y coordinador local del partido, fue quien presentó estas medidas, once días antes de que saltara la polémica a nivel nacional que se ha solapado con la Fiesta de la Vendimia. Pero esto no ha afectado a los ánimos de los jumillanos, "las fiestas siguen igual y la gente está muy implicada", asegura Carrillo a esta La Opinión. "Lo que sí ha cambiado es la gente que me para por la calle y me escribe para decirme que no me esconda y mandarme fuerzas", detalla el concejal de Vox, quien ya dijo que su propuesta responde a una demanda vecinal.

Carrillo viene de una familia de agricultores y tiene tres "hermanísimos" por parte de su madre. "No sé vivir sin mi familia y mi marido", asegura Carrillo, quien ahora gestiona la finca de su padre, a la que acude siempre que puede. Desde los 15 coqueteaba con la política en el Partido Popular, aunque su vocación siempre estuvo dividida entre la política y la abogacía, por la que se decantó finalmente, aconsejado por su padre, que "con su esfuerzo" le permitió estudiar y "apostó siempre" por él, dice orgulloso Carrillo sobre su padre, fallecido hace nueve meses.

Si eres cristiano y de Vox, no eres un homosexual bueno Juan Agustín Carrillo — Concejal de Vox en el Ayuntamiento de Jumilla

Carrillo comenzó en política en el PP, partido del que fue coordinador general y portavoz en Jumilla donde colaboró con Enrique Jiménez, quien fue alcalde de Jumilla. Pero en 2021 el partido "tomó una deriva ideológica en la que no me sentía cómodo", explica, por lo que decidió "cambiar de casa". Ahora, a sus 36 años, es el coordinador local de Vox en Jumilla, portavoz y único concejal del partido en el Ayuntamiento jumillano. También compagina su actividad política con la asesoría jurídica, pero "la política cada vez fue a más", por lo que ahora apenas le queda tiempo para las asesorías. Y es que también trabaja en la vicesecretaría jurídica y coordina el Grupo Provincial de Trabajo sobre inmigración, ocupación ilegal, delincuencia y drogas.

También fue en Vox donde conoció al que hoy es su marido. Ambos son miembros activos del partido y Carrillo afirma: "En Vox nadie me ha criticado ni me ha pedido explicaciones. Respetamos la vida privada siempre que no haga daño", detalla, y añade que diputados de Vox asistieron a su boda, que se celebró en octubre de 2023. En este sentido, explica que le han criticado más desde las ideologías de izquierdas, que dividen a los homosexuales "de primera y segunda categoría" y, "si eres cristiano y de Vox, no eres un homosexual bueno".

El concejal asegura que su vocación real es el servicio público. "Mañana igual no estoy en política, pero esté donde esté trabajaré por mi gente", concluye Carrillo.