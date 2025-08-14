En Directo
Última hora de la UCO, Santos Cerdán, Ábalos, caso Koldo y Adif, en directo
La investigación de la UCO sobre la trama Koldo que ha sacudido al Gobierno y al PSOE sigue marcando la actualidad
O. González / J. L. Escudero
Las informaciones en torno a la investigación de la UCO sobre la trama Koldo siguen salpicando al Gobierno y al PSOE. Las pesquisas de la Guardia Civil y los tribunales se ha concretado en la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de decretar prisión provisional para el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Tono Calleja Flórez
Los audios que Koldo se autoenviaba para interceder en Carreteras: "Tengo que conseguir una reunión para los amigos"
Dos de los audios que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptaron en el teléfono de Koldo García, el que fuera asesor en el Ministerio de Transportes, evidencian el relevante papel que este desempeñó en la trama de adjudicaciones irregulares presuntamente liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos. En una de ellas, el propio Koldo envía a su teléfono un mensaje sonoro, a modo de recordatorio, en el que de forma textual apunta: "Tengo que conseguir una reunión para los amigos de Koldo en Carreteras, con Javier".
Bendodo critica el "silencio cómplice del PSOE ante la trama de afiliaciones fantasma en Estepona"
El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP y diputado por Málaga, Elías Bendodo, ha denunciado este miércoles "el silencio cómplice del PSOE nacional y provincial ante la trama de afiliaciones fantasma en Estepona (Málaga) y que fue clave para convertir a Emma Molina en nueva secretaria general del partido en el municipio". "El modus operandi del sanchismo es manipular, controlar y amañar", ha apostillado.
El dirigente 'popular', junto al coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha insistido en que "el juego sucio, la utilización del poder orgánico como cortijo personal y la manipulación interna van en el ADN político de los socialistas", y ha agregado que lo sucedido en Estepona es un "fraude político".
Bendodo ha recordado también lo sucedido en las primarias del PSOE de 2014 cuando, según el informe de la UCO, Koldo "recibió la orden de Santos Cerdán para que incluyese dos votos en la urna de militantes que no habían votado con la intención de favorecer a Pedro Sánchez".
Tono Calleja Flórez
Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: "Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti"
Las grabaciones halladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los teléfonos de Koldo García ponen de manifiesto que un cabo primero de la Guardia Civil, que pretendía conseguir una plaza de funcionario policial en una Embajada, se mostró agradecido por las gestiones que habría realizado el entonces asesor del exministro socialista José Luis Ábalos: "Koldo, tío, estoy supercontento, ¿eh? No sé cómo te lo voy a agradecer, en serio, no lo sé. Muchas, muchas gracias, tío", dice.
El PP pide al PSOE que explique un nuevo audio sobre la trama granadina del caso Koldo
El PP ha exigido al PSOE explicaciones sobre la trama granadina del caso Koldo después de que se haya publicado un nuevo audio incautado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que revela una agenda de mujeres prostituidas, el intento de organizar un encuentro sexual y una reunión en el Parador.
La senadora del PP Inmaculada Hernández ha reclamado explicaciones "urgentes y claras" al PSOE tras la difusión de nuevos audios que, según ha señalado, amplía "la gravedad" del caso Ábalos-Koldo-Cerdán.
Según el PP, las nuevas informaciones difundidas evidencian la necesidad de que los socialistas aclaren el papel de Granada en esta trama.
Elma Saiz asegura su "total predisposición" a comparecer en la Comisión del caso Koldo
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reiterado su "total predisposición" a acudir a la comisión del caso Koldo en el Senado para dar explicaciones, como exconsejera del Gobierno de Navarra, sobre las adjudicaciones de obras públicas que puedan estar en cuestión. En declaraciones a los periodistas, preguntada por la petición que UPN ha avanzado que hará para su comparecencia en el Senado después de que haya sido rechazada la solicitada en el Parlamento foral, ha advertido de que en todo caso se solicita para que dé explicaciones sobre la adjudicación de las obras de los túneles de Belate en los que ella ya no era consejera de Economía y Hacienda.
Tono Calleja Flórez
La Fiscalía pide imputar a la excargo del PSOE Leire Díez por "intentar sobornar" a dos fiscales de Anticorrupción a cambio de información "sensible"
La Fiscalía de Madrid ha pedido la imputación de la exmilitante socialista Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset por "intento de soborno" de los fiscales de Anticorrupción José Grinda e Ignacio Stampa, según consta en un decreto de 17 de julio, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El fiscal hace esta petición tras analizar las denuncias de ambos funcionarios públicos.
El local nocturno El Ciervo, mencionado en una de los audios de Koldo, fue uno de los clubes en los que la Policía liberó en 2020 a 14 mujeres explotadas
El conocido club nocturno de El Ciervo en Algemesí fue uno de los locales en los que la Policía Nacional liberó en 2020 a 14 mujeres explotadas sexualmente. En la operación policial, llamada Monoikos, se realizaron registros en varios clubes de la provincia de Valencia y también en Alicante, Murcia y Almería con un total de 20 detenidos. Esta operación se produjo precisamente en el mismo local mencionado en una de las grabaciones intervenidas por la Guardia Civil en el móvil de Koldo García, el exasesor del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Tal como ha publicado Levante-EMV, una mujer se dirigió directamente a Koldo pidiéndole que mediara para que cesasen los controles policiales sobre el club alegando ser una persona "importante para José Luis".
El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
Los audios que fueron interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la vivienda de Koldo García ponen de manifiesto el relevante papel que este desempeñaba en el Ministerio de Transportes, en el que era asesor de José Luis Ábalos. En dos grabaciones se constata que un empresario llega incluso a darle las gracias tras conseguir un contrato de Puertos del Estado, organismo público en el que el hombre de confianza del ministro llegó a ser vocal del Consejo Rector. (Seguir leyendo)
El Parlamento de Navarra celebra hoy la primera sesión de la comisión de investigación sobre el 'caso Cerdán'
El Parlamento de Navarra celebra este martes la primera sesión de la comisión de investigación que analizará las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a personas o entidades vinculadas al 'caso Cerdán'.
El Parlamento navarro constituyó el pasado 3 de julio la comisión de investigación sobre las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas en las cuatro últimas legislaturas.
La comisión, creada a iniciativa de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Conttigo-Zurekin y presidida por Irati Jiménez de EH Bildu, celebra hoy su primera sesión.
El objeto de esta comisión de investigación es analizar las presuntas irregularidades cometidas por personas o entidades vinculadas con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para, en el marco de una "apuesta total por la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático", tratar de "recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", según se detalló en la iniciativa.
Los abogados del socio de Cerdán en la empresa clave de la trama renuncian a defenderlo
La renuncia de los abogados del empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola, considerado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa navarra Servinabar, le obligan a nombrar una nueva defensa. (Seguir leyendo)
