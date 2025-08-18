El PP acusa a Sánchez de "polarizar" y rechaza su propuesta de pacto de Estado sobre el cambio climático

Para el primer partido de la oposición, la propuesta de Pedro Sánchez de llevar a cabo un pacto de Estado sobre el cambio climático, que el presidente lanzó el domingo durante su visita a las zonas afectadas por los incendios forestales en Galicia y Castilla y León, no es más que una "cortina de humo" o un intento de "polarizar". Así lo ha manifestado este lunes, durante una rueda de prensa en la sede central del Partido Popular (PP), su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien ha rechazado de manera tajante la iniciativa del Ejecutivo, pues a su juicio es como si "en un tsunami se ofrece un pacto sobre los océanos", ha ironizado.

Muñoz, que ha comenzado su intervención aludiendo a su condición de leonesa -si bien, como ella misma ha explicado, su zona no se ha visto dañada por el fuego- ha asegurado que sus paisanos "esperaban mucho más" de la visita del jefe del Ejecutivo. "Presentarse en mi tierra para decir que la solución que traía él como presidente del Gobierno era un pacto de Estado... reconozco que me quedé bastante sorprendida y decepcionada. Eso no es lo que la gente estaba esperando ayer en mi tierra", ha aseverado Muñoz, quien ha sentenciado además que "los pactos de Estado no acaban con las llamas, los pactos de Estado no sirven ahora para recuperar lo perdido", ha concluido.

El diagnóstico de los de Alberto Núñez Feijóo, que gobiernan en las principales comunidades autónomas afectadas por los incendios que han arrasado ya centenares de miles de hectáreas y han causado tres muertos, es que la mayoría de los fuegos son provocados por la mano del hombre y que el Gobierno central no está poniendo todos los medios necesarios para su extinción. Muñoz ha señalado que el 90 por ciento de esos incendios tienen detrás la acción de un pirómano o "una negligencia", además de haberse producido en zonas particularmente despobladas de España.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha afirmado igualmente que no es necesario pedir el nivel 3 de alerta, como sí hicieron las comunidades populares en el gran apagón del pasado 28 de abril, porque "en estos momentos" ni aumentaría los medios contra el fuego ni sería operativo. Esto último, según ha explicado, porque el nivel 3 sirve para unificar el mando ante una emergencia que afecta a varias regiones, "por ejemplo, en la dana", pero en este caso, ha argumentado, "cada incendio tiene su propio dispositivo". Lo que ocurre, según la portavoz parlamentaria de los populares, es que tanto los medios autonómicos como los del Gobierno central, fundamentalmente la Unidad Militar de Emergencias, la UME, están "tensionados" y al máximo de sus capacidades. "Por eso estamos pidiendo, extraordinariamente, que vengan más medios del Ejército, y más capacidades que habitualmente no se usan", ha aseverado Muñoz.