El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha apostado hoy por “una respuesta más rápida y eficaz” para evitar la propagación de incendios de unas comunidades a otras a través de una “especie de cumbre o congreso de carácter internacional”. El Principado quiere impulsar un “espacio de reflexión al más alto nivel”, en prevención y lucha contra incendios, que cuente con experiencias internacionales para aprender de ellas. “El propósito sería invitar a buenas prácticas o buenos modelos de otras comunidades autónomas que estén funcionando bien”, ha explicado.