Curso político
Feijóo comparece tras la primera reunión de la dirección del PP después del verano
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto comparecer ante los periodistas tras reunir este lunes a su Comité de Dirección para dar inicio al nuevo curso político.
En la comparecencia, prevista a partir de las 13.00 horas, el dirigente popular expondrá la posición del partido ante la gestión del Gobierno sobre los incendios que han asolado y siguen afectando a parte del territorio nacional y la disputa política que eso ha generado. Además, Feijóo tiene fijado en este arrenque del curso político elevar la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de los casos de presunta corrupción que salpican al Ejecutivo y a su esposa, Begoña Gómez. De ahí la reciente petición de los populares para que Sánchez rinda cuenta sobre la nueva situación judicial de Gómez, que ha pasado a estar, también, imputada por malversación.
- El antiguo local de Giuliani's de Salera ya tiene nuevo inquilino: una cadena de restaurantes vuelve a Castellón
- Espectacular granizada en el interior de Castellón
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Castellón: Conoce cuándo y en qué zona
- La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
- Alemania busca trabajadores españoles: 100.000 puestos disponibles y 3.000 euros al mes (y sin necesidad de carrera universitaria)
- Nuevo golpe a la almendra de Castellón: Europa pone una alfombra roja a los frutos secos de EEUU
- Susto en los 'bous al carrer': Un hombre embriagado resulta volteado por el toro embolado en Forcall