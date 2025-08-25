El Gobierno acusa a Feijóo de "crispar para sacar rédito" de los incendios

El Gobierno insistió este lunes en que no se puede poner en cuestión que han puesto "a disposición todos los medios que tiene a su alcance para dar respuesta" a los incendios de estas semana. Lo hizo con la misma vehemencia con la que se defiende de los ataques de los dirigentes del Partido Popular y ante la trifulca política generada.

"Me niego a la equidistancia, es que no hay polarización. Es que hay quienes crispan y quienes estamos trabajando y defendiendo el interés general", expresó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cuando se le preguntó por la deriva política a cuenta de la gestión de la lucha contra las llamas.

Para Rodríguez está todo muy claro porque el marco competencial es "muy claro" y esa gestión recae en las autonomías. Tan claro como que el "estilo de este Partido Popular de Feijóo es eludir el bulto siempre, escaparse siempre, no asumir responsabilidades nunca y culpar al adversario de ello".

"En cualquier acción pública, cuando es llevada por seres humanos pueden producirse errores sin ninguna duda, pero lo que no se puede poner en cuestión es que el Gobierno de España ha puesto a disposición todos los medios que tiene a su alcance para dar respuesta a este este problema" Pero, agregó, "hay quienes ante unos incendios están emitiendo bulos sino insultos, véase la directora general de Protección Civil, y hay quienes lo que estamos haciendo es ordenando los recursos de todos para que estén apagando los fuegos.

Por tanto, renmacho la ministra, "la polarización no es equidistante, hay quien trata de crispar para sacar rédito e inmediatamente pedir elecciones anticipadas, que es lo único que sabe hacer Feijóo".

En este sentido, se agarró a que esta semana un total de cuatro ministros comparecerán en el Senado - a petición del PP- para dar cuenta de la gestión de los incendios para retar a los presidentes de las autonomías afectadas por los fuegos -solo citó a los populares- para que rindan cuentas también de sus responsabilidades.

"Espero que los presidentes y presidentas competentes en esta materia, vease Mañueco, Rueda, y Guardiola, estarán preparando ya sus comparecencias en los parlamentos autonómicos para explicar a sus conciudadanos dónde estaban, qué hicieron con los medios que disponen y con las competencias que tienen atribuidas para pagar estos fuegos", dijo Rodríguez.

No obstante, desde Alcorcón, la ministra de Vivienda insistió en que "en estos momentos la prioridad es apagar eh esos incendios, apagar los fue los fuegos y proteger a la ciudadanía de los mismos".