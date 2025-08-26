Inmigración
El Gobierno aprueba el reparto ordinario de menores migrantes entre comunidades autónomas
El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto para la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas que marcara el reparto de los menores llegados a las costas españolas.
Según informó la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Gabinete de Pedro Sánchez tras el parón estival, se trata "de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante". "Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y si me permiten también humanitaria", afirmó Alegría.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alemania busca trabajadores españoles: 100.000 puestos disponibles y 3.000 euros al mes (y sin necesidad de carrera universitaria)
- Una banda del Este asalta pisos en Castelló con el método de los hilos de pegamento
- El pueblo donde más rayos caen en toda España está en Castellón
- Espectacular granizada en el interior de Castellón
- Grave cogida de un 'bou embolat' a un joven y el toro le 'roba' la riñonera
- Una plaga de avispas toma Castellón por el calor
- El antiguo local de Giuliani's de Salera ya tiene nuevo inquilino: una cadena de restaurantes vuelve a Castellón
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI