El Gobierno aprueba el reparto ordinario de menores migrantes entre comunidades autónomas

El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto para la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas que marcara el reparto de los menores llegados a las costas españolas.

Según informó la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Gabinete de Pedro Sánchez tras el parón estival, se trata "de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante". "Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y si me permiten también humanitaria", afirmó Alegría.