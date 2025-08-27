Canarias activa la contingencia migratoria y avisa de que intervendrá la Fiscalía si no hay reparto de menores

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lanzó esta mañana un mensaje claro al resto de comunidades autónomas: toca poner "humanidad" por delante de cálculos políticos. “En un país con 49 millones de habitantes, acoger a 4.000 niños no puede suponer ningún problema”, recalcó tras reunirse en Santa Cruz de Tenerife con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. El llamamiento coincide con la publicación del decreto que fija la capacidad máxima de los sistemas autonómicos de acogida de menores y con el anuncio de varios gobiernos regionales del PP de recurrir la medida.

Clavijo fue tajante: hay que aprender a gestionar la migración “con dignidad” y no convertirla en munición política. Recordó, además, que la acogida masiva de ucranianos apenas generó ruido. “Sin embargo, ahora vemos cómo el populismo de derechas, xenófobo y fascista, se agita en función del color de piel”, lamentó.

Garantizar solidaridad

Sobre la posibilidad de que los recursos al decreto frenen las derivaciones, el presidente canario no lo cree probable: tanto el Supremo como el Constitucional han respaldado reiteradamente la primacía del interés superior del menor. “El Constitucional ya dejó claro que se trata de una competencia compartida entre comunidades y el Gobierno de España, que debe garantizar solidaridad y protección”, subrayó.

El dirigente reconoció que el traslado de menores a la Península avanza “a cuentagotas” y pidió agilizar un proceso que, admite, “se podría estar haciendo mejor por parte de todos”. Como refuerzo, el Ejecutivo canario contratará 26 trabajadores hasta final de año para tramitar tutelas y documentación. Convencido de que ninguna autonomía podrá escurrir el bulto, Clavijo apuntó que, si alguna lo intentara, la Fiscalía intervendrá de oficio. "La Fiscalía nos ha ayudado mucho en este proceso de atención, por lo tanto, esperemos que no tengamos que llegar a eso, esperemos que el sentido común impere", apuntó.

Canarias ha solicitado la contingencia migratoria al triplicar su capacidad de acogida con el fin de que se inicie la distribución de los menores migrantes no acompañados, las islas tienen unos 5.200 menores. Por eso, cada joven migrante que llegue a partir de ahora será derivado directamente a otra comunidad autónoma, incluso aunque no tenga aún asignada protección internacional.