Feijóo sostiene que EEUU excluye a Sánchez de su ofensiva contra el narco venezolano por su “complicidad” con Maduro
El líder de los 'populares' se ha hecho eco de esta forma de una ronda de contactos iniciada por Washington en busca de nuevos socios para desplegar una alianza militar contra el cártel de los Soles, con base en Venezuela
EP
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que España necesita "una política exterior seria", empezando por "defender la democracia" en lugar de "conchabar con la dictadura" venezolana, después de que Estados Unidos haya iniciado conversaciones con varios países, entre los que no figura España, para establecer una alianza contra el narcotráfico en Venezuela, según ha informado 'ABC'.
"Sánchez, de nuevo excluido de una reunión de alto nivel internacional. Esta vez es la complicidad con Maduro lo que pasa factura", ha lamentado el líder de la oposición en un mensaje en la red social X, que ha recogido Europa Press.
En su opinión, "España necesita una política exterior seria" y eso empieza "por defender la democracia en vez de conchabar con la dictadura", en alusión a una supuesta complicidad existente entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Nicolás Maduro.
Feijóo se ha hecho eco de esta forma de una ronda de contactos iniciada por Washington en busca de nuevos socios para desplegar una alianza militar contra el cártel de los Soles, con base en Venezuela, y que según la Administración de Donald Trump tiene a Maduro como uno de sus responsables.
Fuentes diplomáticas han señalado a ABC que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha hablado tanto con sus aliados de América del Norte --México y Canadá--, como con los Gobiernos europeos de Italia, Reino Unido y Francia, aunque no España ni el resto de los 24 países de la Unión Europea.
