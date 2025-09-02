Manos Limpias exige al CGPJ amparo para los jueces señalados por Sánchez por hacer "política"

Las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su entrevista este lunes en TVE en relación con la justicia, donde atribuyó a una minoría de jueces de estar "haciendo política" en clara alusión a los procedimientos por corrupción en los que están inmersos su hermano y su esposa, Begoña Gómez, han provocado ya un primer movimiento por parte de Manos Limpias, personada en ambas investigaciones.

Solicita al Consejo General del Poder Judicial que "incoe con la máxima diligencia una resolución de amparo a ambos jueces y que al mismo tiempo, que se garantice que no pueda haber la más mínima injerencia en la actuación de los procedimientos que están instruyendo" tanto Beatriz Biedma como Juan Carlos Peinado, respectivamente.

El presidente se refirió a estos jueces como una minoría que no obstante, "hacen un inmenso daño a la justicia" y también citó al órgano de Gobierno de los jueces, al que reclamó una "reflexión" para defenderse de lo que considera “procesos que son defectuosos tanto en el fondo como en la forma".

Descalificaciones

Manos Limpias considera que el jefe del Ejecutivo efectuó anoche "manifestaciones claramente descalificadoras y de alguna manera amenazantes a las instrucciones que el juez Peinado está llevando a cabo con respecto a su esposa y contra la juez Beatriz Biedma en la instrucción que está llevando a cabo contra su hermano".

No es la primera vez que una acusación popular pide al CGPJ que ampare a un juez. El pasado diciembre, las acusaciones del 'caso Begoña Gómez' solicitaron el amparo al propio juez Peinado ante los pronunciamientos del Gobierno sobre la investigación. El órgano de gobierno de los jueces inadmitió la petición por falta de legitimación.