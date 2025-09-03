Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"

El líder socialista describió, además, el ataque de Israel contra la franja palestina como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un &quot;fracaso&quot;

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"

EFE

Londres

El doble rasero de Occidente con relación a las guerras en Ucrania y Gaza amenaza con socavar su posición global, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una entrevista con el diario 'The Guardian', y describió la respuesta de Europa ante la crisis en la franja palestina de "fracaso".

Sánchez concedió la entrevista, publicada hoy, antes de su reunión en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el que presidirá la firma de un acuerdo bilateral que pretende sellar una cooperación entre España y el Reino Unido en diversos ámbitos.

El líder socialista describió, además, el ataque de Israel contra la franja palestina como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI y consideró que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, intenta poner fin al orden global basado en normas establecidas tras la II Guerra Mundial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents