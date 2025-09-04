Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales reclaman al fiscal general que se abstenga de acudir a la apertura de tribunales con el Rey

La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, mayoritarias en la representación de ambas carreras, han hecho público un duro comunicado en el que reclaman al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que "por respeto a Su Majestad el Rey" y a quienes integran estos colectivos "se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial" que se celebra este viernes en el Tribunal Supremo

Justifican su postura en que "sentar junto a Su Majestad el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado".

Por su parte, desde Fiscalía General se recuerda que la asistencia del fiscal general no está en cuestión, pues es su obligación asistir a este acto como marca el propio artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desde el momento que sigue ostentando el cargo, debe cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, señalan estas fuentes a EL PERIÓDICO.

El Rey Felipe VI recibe en audiencia al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz (d), en el Palacio de la Zarzuela, a 4 de septiembre de 2024, en Madrid (España). / Marta Fernández Jara - Europa Press

Se cuestiona su asistencia

Según ha informado este diario, desde principios de semana destacados miembros de la judicatura se cuestionan la presencia de García Ortiz en el solemne acto de apertura de tribunales. Señalan que quizá lo más acertado sería dar a otro miembro de la Fiscalía la encomienda, después de que el fiscal general haya sido procesado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos que podría haber vulnerado la presunción de inocencia de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Ahora, en este comunicado conjunto, las dos asociaciones citadas, a las que se ha unido la Profesional e Independiente de Fiscales, de carácter minoritario, señalan que la presencia mañana de García Ortiz "mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales" que cada día desempeñan su función "desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad"

"Como no puede ser de otro modo, respetamos la presunción de inocencia de Don Álvaro García Ortiz y será debidamente amparado ante los tribunales, sin embargo, el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos. Por eso, desde aquí queremos solicitar al Fiscal General del Estado que, por respeto a S.M. el Rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial", concluyen.

Otras asociaciones, como la de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, --la segunda en número de asociados dentro de la carrera judicial-- se han desmarcado de este comunicado alegando que aunque comparte la preocupación que puede generar en la ciudadanía la imagen de un Fiscal General del Estado sometido a un procedimiento judicial presidiendo, junto a Su Majestad el Rey y la Presidenta del Supremo acto de apertura del Año Judicial, son plenamente conscientes de que "esa circunstancia daña la imagen de la Fiscalía".

En declaraciones a este diario el portavoz de esta asociación, Sergio Oliva, explica que no pueden obviar que, conforme a la legalidad vigente, el Fiscal General del Estado sigue ostentando el cargo y conserva íntegramente las facultades que le son propias, entre ellas la de intervenir en dicho acto solemne. Mientras no exista una resolución que implique su cese o inhabilitación, se encuentra habilitado para ejercer sus funciones.