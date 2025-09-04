Olivenza, ejemplo nacional: tendrá 35 viviendas para alquiler asequible

La localidad pacense de Olivenza contará con 35 viviendas para alquiler asequible procedentes de una promoción iniciada por la iniciativa privada pero que quedó paralizada, lo que ha provocado el progresivo deterioro de los inmuebles. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha visitado este jueves las viviendas, ha explicado que el Gobierno central “tiene muy claro que se deben poner todos los recursos necesarios para atender la necesidad actual de vivienda por parte de la ciudadanía española”. El municipio extremeño es el primero en poner en marcha este modelo de vivienda pública.

En este marco, el Ejecutivo “ha fortalecido una empresa pública que se encargará de gestionar un parque público de vivienda estatal asequible para todas las familias”, para personas con especiales dificultades, familias trabajadoras, empleados públicos o jóvenes. En el caso del proyecto en Olivenza, estas viviendas representarán “el 15% del esfuerzo salarial de las familias”. Para beneficiarse de ellas se pondrá en marcha un proceso de solicitudes, según recoge Efe.

En este sentido, la ministra de Vivienda ha afirmado que “el Gobierno de España ha colaborado con todas las comunidades autónomas” en este ámbito, y desde 2018 hasta la fecha “se promueven y movilizan en torno a 6.500 viviendas en Extremadura”, incluida “toda la tarea de rehabilitación llevada a cabo gracias a los Fondos de Recuperación”, todo ello “con la ambición de multiplicar estas cifras por tres”.

Valoración del alcalde

El alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, ha manifestado por su parte que esta iniciativa “viene a paliar de forma sustancial” el problema de vivienda que tenía el municipio. “Frente a una política de paralización de vivienda por parte de la Junta de Extremadura, el Gobierno central da dignidad una vez más a la vida de las personas con la puesta a disposición de estas casas”, ha dicho.

El regidor municipal ha recordado que las viviendas “fueron construidas por la iniciativa privada desde hace años, pero quedaron abandonadas, por lo que el Ejecutivo autonómico de Guillermo Fernández Vara promovió que pasasen a la parte pública, lo que se debe agradecer”. Una vez finalice el suministro eléctrico, con el soterramiento de la línea precisa o la instalación de un centro de transformación, las viviendas estarán listas para ofrecerse a alquiler asequible, por lo que aún no se ha facilitado una fecha exacta.

Zonas rurales

El Gobierno de España movilizará vivienda vacía en las zonas rurales para destinarla a alquiler asequible, para lo que “se dotará de más recursos al próximo Plan Estatal de Vivienda”. En concreto, la ministra ha señalado que pretenden convertir en "hogares" inmuebles que "en algunos casos representan riesgo de ruina o problemas para los vecinos”.

Además, ha anunciado que esta iniciativa contará con “un refuerzo adicional” en el caso de municipios patrimoniales, como Olivenza, para que “las familias que quieran restaurar su vivienda puedan hacerlo en condiciones de igualdad en relación a otras zonas donde no existe la necesidad de preservar el patrimonio”.

Críticas del PP

El portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, ha tildado de "desleal" y de "falta de empatía" la visita este jueves de la ministra, pues ha conocido de primera mano viviendas en Olivenza que impulsa el Gobierno extremeño, "al que no ha avisado", en vez de acercarse a las zonas afectadas de los incendios. "La ministra ha venido a la feria de Merida y ha justificado dicha visita" con su presencia en Olivenza, ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.

Según el portavoz del PP, Rodríguez ha visitado cuatro viviendas en Olivenza "que va a reformar la Junta de Extremadura con el dinero de la Junta" y para las que "el Gobierno de España no aporta nada". "Ha venido a hablar de política de vivienda cuando es el Gobierno de María Guardiola el que realmente ha adoptado medidas, como ayudas, avales y modificaciones normativas para que sea más fácil acceder a la vivienda", ha añadido.