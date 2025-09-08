CASO KOLDO
El juez cita a la exjefa de Jésica Rodríguez para que entregue los mensajes que envió a la novia de Ábalos
La testigo Virginia Barbancho deberá acudir el 29 de septiembre a la Audiencia Nacional con su teléfono "al objeto de que se cotejen y se haga el volcado de los whatsapps" que aseguró haber remitido
El juez que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, ha citado el 29 de septiembre a Virginia Barbancho, la que fuera jefa en la empresa pública Tragsatec de Jésica Rodríguez, la exnovia de José Luis Ábalos, para que acuda a la Audiencia Nacional con su teléfono "al objeto de que se cotejen y se haga el volcado de los mensajes de whatsapps intercambiados", según especifica una providencia de 8 de septiembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.
La testigo Virginia Barbancho aseguró en su declaración como testigo del pasado 17 de julio que como Jésica no rellenaba los partes horarios que le correspondía "cumplimentar puntualmente", se vio obligada a “perseguirla” por WhatsApp "porque no solía responderle por vía telefónica".
Asimismo, la testigo afirmó estar en disposición de aportar esos mensajes. Y por eso la acusación popular reclamó al instructor que la supervisora de Jésica entregara una copia de los whatsapp que dijo haberse intercambiado con ella. Una decisión que ha adoptado el magistrado Ismael Moreno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Accidente en Castellón: Un muerto y cinco heridos en una salida de vía en l’Alcora
- Moción de censura: un pueblo de Castellón puede cambiar de alcalde en los próximos días
- Muere un hombre de 74 años mientras practicaba snorkel en Columbretes
- Buen estreno de Sergio García Dols en el Mundial de Superbikes
- Sigue en directo la última hora del temporal en Castellón: alertas por lluvia y granizo
- Druni abre su nuevo ‘megastore’ de última generación en Castelló: así es
- Un pueblo de Castellón acude a los tribunales para salvar su primer día de toros
- El CD Castellón presenta una «oferta sólida» a Lucas Pérez