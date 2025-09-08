Podemos ve insuficientes las medidas contra Israel y las lanza contra el Gobierno: "Lleva dos años mintiendo"

Podemos ve insuficientes las medidas anunciadas por Pedro Sánchez contra Israel y le exige la ruptura total de relaciones comerciales y diplomáticas después de su ofensiva sobre Gaza que se ha cobrado más de 60.000 víctimas en casi dos años, en respuesta a los atentados de octubre de 2023.

"Exigimos al Gobierno que vaya mucho más allá, exigimos que haya una ruptura total con el estado terrorista de Israel y queremos que sea un embargo real y efecto", defendió en rueda de prensa el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que defendió que la movilización social ha "obligado" al Gobierno a tomar las medidas. El dirigente afeó que el Ejecutivo que prohíba ahora la compraventa de material militar, así como el embargo de armas. "Supone la asunción expresa de que lleva dos años mintiendo, ha estado dos años comprando y vendiendo armas para un genocidio mientras ha dicho que no lo hacía", apuntó.

"El Gobierno de España sigue sin romper relaciones diplomáticas y comerciales con el estado genocida de Israel", insistió Fernández, antes de advertir de que estarán "expectantes y vigilantes para que el embargo de armas sea real y efectivo". El partido morado exhibió su desconfianza hacia el Ejecutivo, asegurando que "es muy dado a los titulares", pero dudando de la eficacia efectiva de la medida. "Cuando veamos que esta medida es efectiva, la creeremos".

La formación también ha hecho un llamamiento al "boicot total del estado de Israel" citando lo que para el partido es "el ejemplo paradigmatico de la vuelta ciclista a España", donde se han producido varios altercados en el marco de las protestas. El coportavoz de Podemos animó "a que se sigan movilizando" con el objetivo final de que "se saque al equipo de Israel" de la competición. Además, afeó las acciones policiales llevadas a cabo durante la carrera ciclista y aseguró que es "vergonzoso que se siga deteniendo a personas en la vuelta ciclista".