Yolanda Díaz exige a Sánchez la salida de la embajadora en Israel: "Lo hicimos con Argentina con un tema muy menor"

Yolanda Díaz se felicita por el paquete de medidas contra Israel anunciado por Pedro Sánchez, pero exige ir más allá y retirar a la embajadora de España en Tel Aviv. La vicepresidenta segunda ha reclamado la ruptura total de relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno de Benjamin Netanyahu, que este mismo lunes ha anunciado sanciones contra la propia Díaz y la ministra de Infancia, Sira Rego.

La líder de Sumar en el Gobierno se ha atribuido la responsabilided del anuncio del presidente, argumentando que "llevamos muchos días trabajando con el PSOE para adoptar estas medidas". "Hoy damos un paso muy importante", defendió la dirigente en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha advertido que "es importante en todos los sentidos excepto en una cuestión".

En este punto, Díaz ha pasado a recordar las sanciones impuestas por Israel y las ha situado como causa suficiente para romper relaciones. El ministro de Exteriores israelí anunció este mismo lunes la prohibición de entrada al país de Díaz y de la ministra de Infancia, acusando al Gobierno español de "antisemitismo" por, a su juicio, "demonizar" al país.

"Hoy que Netanyahu ha tomado medidas contra Sira Rego y contra mí, se justifica más que nunca romper relaciones con el régimen de Netanyahu", reclamó la vicepresidenta segunda. La líder de Sumar defendió que Israel "está utilizando el hambre como arma de guerra" y reclamó la salida de la embajadora española en Tel Aviv, citando como ejemplo el caso de Argentina, cuando Exteriores llamó a consultas en mayo de 2024 a su embajadora tras unas declaraciones de Javier Milei sobre la esposa del presidente.

"Lo hemos hecho con argentina en un tema muy menor, ¿y no lo hacemos con israel?", se cuestionó. Preguntada por los motivos para no tomar en esa decisión, Díaz admitió la existencia de una "discrepancia con el PSOE", señalando que "lo tienen que explicar ellos". Además, mostró confianza en que finalmente el Gobierno adopte esta medida: "Damos un paso adelante y espermos que consigamos tambien esta acción".