Unos whatsapps descubiertos por la UCO evidencian que Koldo mantuvo relación con la vicepresidenta de Venezuela incluso fuera del Gobierno

No es raro que los casos de corrupción, al menos cuando son coetáneos, acaben estando conectados entre sí. En la investigación por el fraude de hidrocarburos en el que se investiga al comisionista Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional han aparecido unos whatsapp en los que se comprueba que la relación entre Koldo García, principal asesor del que fue ministro de Transportes José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, continuó meses después de que esta se reuniera con el expolítico socialista en el aeropuerto madrileño de Barajas el 20 de enero de 2020.

En los whatsapps incorporados al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por un fraude de hidrocarburos de 182 millones de euros, al que ha tenido acceso EL PERIÓDIC, constan los mensajes que Koldo García se cruzó con Delcy Rodríguez entre el 3 y el 5 de octubre de 2021, tres meses después de la salida de Ábalos del Gobierno y un año y ocho meses después del polémico encuentro en la terminal española. Se da la circunstancia de que, aunque esa comunicación se haya incorporado en el procedimiento del caso Villafuel, el exasesor de Ábalos no está investigado en esta causa, extremo que constituye uno de los argumentos esgrimidos por la defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para poner en duda las pesquisas realizadas.

"Buenas vicepresidenta perdón que le moleste soy Koldo [sic]", se puede leer en el primero de estos mensajes. Ella responde inmediatamente: "Hola K". Koldo García continúa la conversación señalando que la llamará por otro medio para darle las gracias y anunciarle que "el jueves estará ahí" para cuando le pueda recibir. Las siguientes respuestas vienen a ser disculpas por parte de Koldo en las que le dice que se ha expresado mal y que llamará a Rodríguez cuando ella pueda y por otro medio.

En los mensajes recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el sumario en el que se investiga el fraude de hidrocarburos en relación con la acreditación de la empresa Villafuel como operadora de hidrocarburos se aprecia cómo la vicepresidenta del Gobierno venezolano no hace esperar ni un minuto al exasesor de Ábalos. Le responde con un "Bien K", y este se disculpa: "Perdone que me exprese mal cuando pueda usted la llamo!!! Perdón el error!!!".

Ella le contesta que está en un acto y, aunque por el tono de la conversación se ve que no es en absoluto necesario, le manda una fotografía para demostrarlo. Koldo, insiste: "Yo espero todo lo que usted me diga". La número dos de Nicolás Maduro cerró la conversación con un "perfecto". Un par de días después Koldo García se vuelve a dirigir a ella: "Muy buenas perdone que la moleste la puedo llamar son dos minutos". A continuación, el exasesor avisó a la vicepresidenta venezolana de que la llamaría "por otro medio". El último mensaje incorporado dice: "Le escribo desde otro sitio".

Vivienda

En otros mensajes también incluidos en el sumario se puede leer como el exministro de Transportes explica a Koldo sus recelos porque una vivienda que había visitado fuera finalmente adquirida a nombre de una empresa: "La otra cuestión es que me reconocieron y ahora no sé cómo encaja que sea una sociedad la que compre. No sé cómo se puede explicar", dice el mensaje.

Previamente, Ábalos señala al que fuera su asesor en el ministerio que esa casa no le gustaría perderla. "El lunes han quedado con una gente que también visitó ayer la casa para negociar. Esperan una oferta".