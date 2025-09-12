El juez Pedraz rechaza la denuncia por delito de odio contra el equipo israelí en la Vuelta

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha inadmitido por falta de competencia la denuncia presentada por la asociación pro israelí para la Concordia en Oriente Medio (ACOM) contra Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), el movimiento global BDS (Boicot Desinversiones y sanciones), los partidos EH Bildu, Sumar, e Izquierda Unida y contra el director técnico de la Vuelta a España, Kiko García, por delitos de odio, contra la seguridad vial, desórdenes públicos y lesiones por los incidentes ocurridos los días 27 de agosto y 3 de septiembre en las respectivas etapas de la Vuelta Ciclista a España.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 argumenta que salvo en los casos en los que desde un principio se deriven claros indicios de la comisión de un delito de los que la ley atribuye su conocimiento a la Audiencia Nacional, "se deben seguir las reglas ordinarias en materia competencial", es decir, que las denuncias pueden ser presentadas en cada uno de los juzgados territoriales en los que se produjeron los hechos.

"Procede inadmitir a trámite la denuncia interpuesta por cuanto los hechos a que se refiere no pueden constituir un delito de los atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional, puesto que ninguno de los mismos están previstos dentro de sus competencias”, señala la resolución dada a conocer este viernes, tal y como establece el artículo 65.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.