Aparece pintado con la bandera de Palestina un toro de Osborne
Una de las múltiples manifestaciones a favor del pueblo palestino en su conflicto con Israel
Carolina León Carvajal
Las manifestaciones a favor de Palestina en el conflicto con Israel han llegado hasta los lugares más insólitos, y en la capital de Extremadura no ha sido para menos.
La conocida silueta del toro de Osborne, ubicado en la entrada de Mérida, ha aparecido pintado este lunes con la bandera de Palestina.
Una acción que suma a las múltiples manifestaciones a favor del pueblo palestino contra Israel que se han protagonizado en la ciudad de Mérida.
Hace una semana, durante el acto de la entrega de las Medallas por el Día de Extremadura, decenas de personas se agolparon a las puertas del Teatro Romano para protestar por Gaza y otras cuestiones regionales como los incendios, el cierre de la Central Nuclear Almaraz o la defensa de la Sanidad Pública.
