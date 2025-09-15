El juez Puente rechaza todas las diligencias solicitadas por la defensa de Santos Cerdán para tratar de anular el caso Koldo

Pese a las decenas de páginas con las que la defensa de Santos Cerdán trataba de acreditar la necesidad de investigar las propias pesquisas que constituyen el caso Koldo, ninguno de sus argumentos ha convencido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que ha procedido a rechazar todas las diligencias planteadas dirigidas a anular las actuaciones. En ellas, según Puente, como "paladín de terceros", insinuaba que se había investigado a aforados sin autorización del Congreso y pedía tomar declaración como testigo al jefe de delitos económicos en la Unidad Central Operativa (UCO) Antonio Balas y al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, ya imputado en la causa en la Audiencia Nacional.

Junto a un escrito en el que Santos Cerdán pedía su puesta en libertad -extremo sobre el que el magistrado ha preferido no pronunciarse hasta consultar a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas-, los abogados Jacobo Teijelo y Benet Salellas cuestionaban que el juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, hubiera decidido analizar las comunicaciones intervenidas a Koldo García, de cuyo contenido proceden las acusaciones por las que Santos Cerdán ingresó en prisión el pasado 30 de junio.

Entre las diligencias solicitadas, la defensa pedía que se requiriera a la UCO información de los aforados que pudieran haber sido investigados sin autorización de la Cámara baja, argumento que ha llevado a Sumar a pedir a la Mesa del Congreso que requiera al Supremo información sobre este extremo. No obstante, por parte del magistrado no va a ser. Con el tono irónico que suele ser habitual en Puente, le responde que "parece erigirse aquí la defensa del señor Cerdán, más allá de sus propios y particulares intereses, en paladín de los derechos parlamentarios de terceros o, más genéricamente, del adecuado funcionamiento de la estructura constitucional".

Recuerda que el auto del pasado 4 de febrero de 2025 del juez Moreno no contenía ninguna diligencia relativa a persona aforada alguna, porque era el análisis de las comunicaciones telefónicas que concernían a los tres investigados hasta entonces (el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama), así como "se averiguase si en los terminales de Aldama" aparecía alguna comunicación con el ministro Ángel Víctor Torres (o subordinados de éste), Santos Cerdán o con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo". Ello obedecía a que el empresario había manifestado en noviembre, en la declaración en la que empezó a colaborar con la justicia, que les había pagado comisiones, así como al PSOE, aunque lo que refirió sobre el titular de Política Territorial no se ha visto confirmado.

El instructor de la causa explica que esa diligencia pretendía confirmar o descartar lo dicho por Aldama y añade que "es evidente que ni en esta causa especial ha resultado inculpado diputado o senador alguno (más allá de Ábalos, para quien se solicitó y obtuvo el correspondiente suplicatorio), ni se ha encargado tampoco a la policía judicial actuante más investigación que la referida".

Grabado por Koldo

El juez Puente también rechaza las dudas que la defensa de Cerdán plantea sobre los audios en los que se basa la acusación en su contra. Considera legítimo que la defensa trate de cuestionar "la autenticidad de las grabaciones de los tan referidos archivos de audio. Incluso, se entiende bien que especule acerca de que algún tercero, o el propio García Izaguirre, hubiera podido manipularlas".

Pero el juez lo descarta. Descarta que las conversaciones entre Koldo y Santos Cerdán se produjeran por teléfono, sino que tuvieron que ser presenciales y grabadas por alguno de los presentes, lo que lleva a restar importancia a los teléfonos que el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso, le facilitó.

Otra de las líneas de defensa pasa por situar a Koldo como un "agente provocador" que actuaba a las órdenes de la Guardia Civil.